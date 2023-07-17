Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Мишонова попала под санкции Британии

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Великобритания внесла уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову в санкционный список. Об этом говорится на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.
«Среди назначений, объявленных сегодня, - российские официальные лица Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области, и Сергей Кравцов, министр образования России», - говорится в сообщении.
Уточняется, что она попала в санкционный список из-за того, что якобы «принимала участие в насильной депортации украинских детей на территорию России». Утверждается, что дети из Украины получают академическое, культурное, патриотическое и военное образование, настроенное на Россию.
Читайте также:
Великобритания ввела санкции против «Артека»
Британия ввела санкции против Кравцова и Любимовой
Der Spiegel: Западные санкции не смогли сломить экономику РФ
Элина Позднякова