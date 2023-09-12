Урсулу фон дер Ляйен обвинили в расизме из-за ущемления прав россиян

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Французский политик Флориан Филиппо заявил, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен запретом на въезд в Евросоюз на личном транспорте ущемила права российских граждан.
«Наверное, это и есть «европейские ценности», не так ли?! Все это направлено на одно: нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке!» — возмутился лидер партии «Патриоты» на своей странице в соцсети X.
По мнению Филиппо, такая антироссийская политика со стороны стран ЕС является откровенным проявлением расизма.
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