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Политика Соединенных Штатов Америки в отношении палестино-израильской проблемы привела к тому, что конфликт не был вовремя урегулирован, об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Политика США, потакавших одной стороне, и монополизация ими палестино-израильского урегулирования, привела к нынешнему кризису», - прокомментировал ситуацию Ушаков.
Он также отметил, что в условиях разгоревшегося на Ближнем Востоке конфликта, прежде мировые лидеры слова Соединенные Штаты Америки, продолжают терять свой суверенитет. В то же время, страны конфликтующего региона развиваются и стремятся укрепить свой суверенитет и независимость от Запада.
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