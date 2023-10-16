Ушаков предположил, что Путин и Си Цзиньпин могут обсудить ряд вопросов тет-а-тет

Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут обсудить ряд вопросов после участия в основных переговорах. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Ушаков предположил, что Путин и Си Цзиньпин могут продолжить общение вне рамок узкого состава, то есть, тет-а-тет. Это будет закрытый формат, поэтому обсуждаемые темы останутся в стороне от широких кругов общественности.
Читайте также:
Ушаков раскрыл детали поездки Путина в Китай
РФ и КНР инвестируют в завод сельскохозяйственных культур в Красноярском крае
Помощник Путина рассказал, планируется ли встреча лидера с Байденом
Анастасия Чинкова