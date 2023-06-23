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Глава ВГА Харьковской области Ганчев: Утечка аммиака из трубопровода Тольятти - Одесса продолжается
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что утечка аммиака из трубопровода Тольятти - Одесса продолжается. Об этом пишет агентство ТАСС.
По его словам, российские военнослужащие будут при возникновении необходимости производить эвакуацию жителей. Он пояснил, что стравливание аммиака еще не прекратилось и военнослужащие осуществляют мероприятия по эвакуации, так как людям необходимо помогать.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ООН закрыла глаза на причастность Киева к подрыву аммиакопровода.
По его словам, российские военнослужащие будут при возникновении необходимости производить эвакуацию жителей. Он пояснил, что стравливание аммиака еще не прекратилось и военнослужащие осуществляют мероприятия по эвакуации, так как людям необходимо помогать.
Анастасия Крестьянова