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Увеличилось число погибших и пропавших без вести россиян в Израиле

Число погибших россиян в Израиле увеличилось до четырех
10 октября 2023, 18:03
Фото: iStock/Vladimir Gnedin

Фото: iStock/Vladimir Gnedin

Число погибших россиян в Израиле после нападения ХАМАС достигло четырех человек. Еще шесть числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в посольстве РФ.
«Число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, достигло четырех, количество пропавших без вести увеличилось до шести», - говорится в сообщении российского посольства.

Также сообщается, что посольство получает большое число обращений от родственников россиян, который по той или иной причине оказались в Израиле. Люди пытаются выяснить, где находятся их родные. Для обращений россиян открыта горячая линия. Позвонить можно по телефону 972-53-598-66-04.


Ранее российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что в результате нападения движения ХАМАС на Израиль погибли два гражданина России. При этом четверо числились пропавшими без вести.

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#убийство
#горячая линия
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Эксперт: поддержка США Израиля может вызвать потрясения на Ближнем Востоке
10 октября 2023, 18:35

Фото: iStock/lucky-photographer

Бывший посол США в Саудовской Аравии, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Чес Фриман заявил, что поддержка США Израиля может закончиться тотальными потрясениями на Ближнем Востоке и обернуться антиамериканскими настроениями во всем мусульманском мире. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Фримана, кризис навряд ли ограничится Израилем и сектором Газа и перейдет на соседние государства: Ливан и Сирию. Он отметил, что мечте Израиля и США о стабилизации отношений с Саудовской Аравией также не суждено сбыться в ближайшем будущем.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден в обращении к американскому народу намерен объявить о поддержке Израиля и еврейского сообщества со стороны Вашингтона, включая военную помощь. Кирби отметил, что новый транш помощи Израилю уже находится в пути. 

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

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В МИД надеются, что Россию не включат в черный или серый списки ФАТФ
Панкин: МИД работает над тем, чтобы Россию не включили в черный список ФАТФ
10 октября 2023, 18:18

Фото: iStock/vlad_karavaev

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Москва работает над тем, чтобы РФ не была включена ни в «черный», ни в «серый» список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Об этом Панкин сообщил журналистам.
Панкин рассказал, что сейчас работа ведется с единомышленниками России, которые пытаются понять нашу страну. Он пояснил, что за РФ нет «черного следа», это результат излишней политизации.

Напомним, в июне этого года ФАТФ по итогам пленарной сессии приняла решение не включать РФ в черный или серый списки. В сообщении организации было указано, что боевые действия, которые проводятся на Украине, противоречат принципам группы, так как подрывают безопасность и целостность финансовой системы. 

В «серый» список организации добавили Камерун, Хорватию и Вьетнам. «Черный» список остался неизменным и новые страны в него не вошли.

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Президент Финляндии не исключил диверсию на газопроводе Balticconnector
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#безопасность
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#рф
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Президент Финляндии не исключил диверсию на газопроводе Balticconnector
Президент Финляндии: Balticconnector мог повредиться при внешнем воздействии
10 октября 2023, 17:58

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждения газопровода и кабеля связи между Финляндией и Эстонией могут быть результатом внешнего воздействия, передает РИА Новости.
По словам Ниинистё, повреждение газопровода Balticconnector будет расследоваться при поддержке Североатлантического альянса. Он также отметил, что на данный момент причина повреждения неизвестна.

Президент Финляндии рассказал, что провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом, в ходе которых заручился полной поддержкой НАТО в проведении расследования этого происшествия.

Ранее сообщалось, что работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена из-за подозрения на утечку. В финской компании Gasgrid Finland отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал.

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Продавец из Ашкелона рассказала, каких товаров почти не осталось в магазинах
Продавец из Ашкелона рассказала, что в магазинах нет воды и молока
10 октября 2023, 17:58

Фото: istockphoto/yongtick

Продавец из Ашкелона Наталья рассказала, что в городских магазинах на фоне атак ХАМАС не хватает питьевой воды, молока и сигарет.
«Нехватка воды, молока. Два дня мы находились без молока, вообще не было поступления. Сигареты едем выбирать в другие города, потому что в Ашкелон боятся въезжать с товаром», - рассказала Наталья корреспонденту РЕН ТВ.
9 сентября бомба ХАМАС попала в жилой дом в Ашкелоне. Из-за этого в городе до вечера была отключена электроэнергия. Многие предприятия не работают, продуктовые магазины 10 октября закроются раньше из-за сообщений о возможном ударе по Ашкелону.

«ХАМАС обещал стереть Ашкелон с лица земли из-за того, что не прекращаются боевые действия в секторе Газа. Есть большая вероятность, люди боятся. Поэтому мы сегодня закрываемся пораньше», - сообщила Наталья.
Израиль в данный момент готовится к наземной операции против ХАМАС в секторе Газа. Израильские власти призывают жителей приграничных территорий запастись продуктами на 3 дня.

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#израиль
#магазины
#продукты
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Лётчик Попов объяснил превосходство армии Израиля над ХАМАСом
Лётчик Попов: Армия Израиля хорошо подготовлена
10 октября 2023, 17:42

Фото: istockphoto.com/Racide

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил, что армия Израиля объективно превосходит ХАМАС по степени подготовки и по уровню авиации.
«Первое — регулярная, хорошо подготовленная армия. Второе, безусловно, это авиация. У Армии обороны Израиля самые подготовленные лётчики на Ближнем Востоке на сегодняшний день, способные и вести воздушный бой, и осуществлять бомбардировку целей в секторе Газа, в Ливане и в Сирии», — пояснил в беседе с NEWS.ru Попов.

Также, по его словам, страна обладает серьёзными многофункциональными машинами.

Внешнеполитический обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн заявил, что Израиль сосредотачивает танки, бронетранспортёры и другую бронетехнику около границы с сектором Газа из-за обострения конфликта в регионе.

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#израиль
#армия
#авиация
#политика
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Москвичка поехала в отпуск и оказалась под обстрелами в израильском Ашкелоне
10 октября 2023, 17:42

Фото: iStock/e-crow

Москвичка Александра приехала в отпуск к родственникам в израильский город Ашкелон, который находится на границе с сектором Газа.
«Известия» пишут, что, по словам москвички, она не первый раз во время пребывания в городе становится свидетельницей обстрела. Когда в 6:30 7 октября женщина услышала взрывы, она схватила ребенка и укрылась в специальной комнате-бомбоубежище мамаде.
Александра рассказывает, что сирены, обычно звучащие перед ракетной атакой, начали работать только спустя несколько минут после начала обстрела.

В первую ночь дом оказался обесточен из-за того, что ракета уничтожила городскую электростанцию. Потом начались и перебои с интернетом. Но мобильная связь продолжала работала. Женщина смогла позвонить близким в других городах и узнать, что они тоже под обстрелом.

«Позвонила лучшая подруга, в прошлом москвичка. К ней на кухню прилетел обломок ракеты, окна и двери вынесло, а все машины на парковке горят. Она совсем недавно в стране, у неё двое маленьких детей и 89-летняя мама. Разговаривая с ней по телефону, я впервые заплакала. Мне стало страшно», - рассказывает Александра.  
По словам её друга-израильтянина, эти обстрелы - самые сильные, что довелось видеть за 5 лет. 9 октября жизнь в городе постепенно стала восстанавливаться. Начал работать общественный транспорт и магазины. Пока Александра ездила к подруге, ей позвонил сын и попросил купить сладкое. Женщина поехала через разбомбленный город в магазин, чтобы хоть чем-то порадовать ребёнка.

«Я стою на кассе с банкой «Нутеллы» и начинаю плакать. Русскоязычная продавщица не берет с меня денег и просит скорее уйти, добраться до безопасного места и не выходить. Обнимаю её. Мы обе плачем».
Ночь с 9 на 10 октября была тихой. Семья впервые за 3 дня смогла поспать. По словам Александры, 10 октября она хотела покинуть город и переехать в более спокойные регионы Израиля, но во время сборов опять начались обстрелы. Женщине с сыном пришлось вернуться в мамад.

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#израиль
#новости
#хамас
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ХАМАС выпустил более 100 ракет в сторону израильского Ашкелона
10 октября 2023, 17:29

Фото: iStock/Alexyz3d

Представители ХАМАС заявили, что выпустил более 100 ракет в сторону израильского Ашкелона.
«Мы нанесли крупный ракетный удар сотнями ракет по оккупированному Ашкелону в ответ на насильственное перемещение мирных жителей сектора Газа», - прокомментировали ситуацию представители исламистского движения в социальных сетях. 

Вчера представители «Аль-Кассам» официально заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима. Немного ранее «Аль-Кассам» также заявляли, что выпустили 90 ракет по израильскому городу Сдерот.

Сегодня правящее в секторе Газа палестинское движение подтвердило гибель при израильском ударе двух членов политбюро — Закарии Абу Ахмеда Муаммара и Джавада Абу Шаммалы.

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#хамас
#сектор газа
#израиль
#ракета
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ХАМАС подтвердило убийство двух высокопоставленных членов группировки
10 октября 2023, 17:15

Фото: iStock/Gilnature

Правящее в секторе Газа палестинское движение подтвердило гибель при израильском ударе двух членов политбюро — Закарии Абу Ахмеда Муаммара и Джавада Абу Шаммалы. Об этом говорится в заявлении движения.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что минувшей ночью при ударе беспилотным летательным аппаратом по сектору Газа был ликвидирован министр экономики ХАМАСа Джавад Абу Шамала. Также ​армия сообщила об уничтожении члена политбюро ХАМАС Абу Ахмеда Закария Муаммара.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

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#израиль
#армия
#танки
#взрывы
#министр
#ущерб
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Роман Рязанцев будет временно исполнять обязанности главы городского округа Подольск
10 октября 2023, 16:59

Фото: Минжилполитики МО

На Романа Рязанцева временно возложено исполнение полномочий главы городского округа Подольск Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики региона.
Такое решение принял Совет депутатов муниципалитета в связи со смертью возглавлявшего Подольск Дмитрия Жарикова. До этого Рязанцев занимал пост его заместителя. 
 
10 октября стало известно о смерти главы Подольска Жарикова, которому было 47 лет. По предварительным данным, у него оторвался тромб. Глава Подольска не вышел из своего дома. Когда его водитель проник в помещение через окно, он обнаружил мужчину, не подававшего признаков жизни. Водитель вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики смогли только констатировать смерть.
 
Соболезнования родным и близким Дмитрия Жарикова выразил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. 

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