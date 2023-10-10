Увеличилось число погибших и пропавших без вести россиян в Израиле

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Число погибших россиян в Израиле после нападения ХАМАС достигло четырех человек. Еще шесть числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в посольстве РФ.
«Число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, достигло четырех, количество пропавших без вести увеличилось до шести», - говорится в сообщении российского посольства.
Также сообщается, что посольство получает большое число обращений от родственников россиян, который по той или иной причине оказались в Израиле. Люди пытаются выяснить, где находятся их родные. Для обращений россиян открыта горячая линия. Позвонить можно по телефону 972-53-598-66-04.
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Элина Позднякова