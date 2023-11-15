Радио1
Главная / Новости / Политика/ УВКПЧ: Эксперт ООН Ашвини шокирована проявлениями системного расизма в США

УВКПЧ: Эксперт ООН Ашвини шокирована проявлениями системного расизма в США

15 ноября 2023, 08:33
Фото: istockphoto/Devonyu

Фото: istockphoto/Devonyu

Эксперт Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Ашвини К. П. осуществила рабочую поездку в США. В специальном докладе по итогам 15-дневного визита она заявила, что была по-настоящему потрясена и шокирована различными проявлениями системного расизма в этой стране.

Об этом говорится в заявлении УВКПЧ, опубликованном на сайте ООН. В документе указано, что во всех штатах, где побывала эксперт, проявления расизма были многогранными, и создавалось впечатление, что они усиливаются. Целые группы людей словно намеренно маргинализированы по расовому признаку. Их представители рассказывали Ашвини К. П. о многих проявлениях системного расизма по отношению к ним, таких, например, как лишение избирательных прав и права на жильё.

Эксперт отметила, что, вопреки декларируемым успехам, США в настоящее время находятся на критической стадии борьбы с расизмом и расовой дискриминацией. Люди подвергаются унижениям и ущемлению в правах систематически и институционально.

Читайте также:

Чернокожий регбист из сборной ЮАР обвиняется в расизме

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в расизме из-за ущемления прав россиян

В ООН заявили о расизме Запада в обращении с беженцами
#сша
#эксперт
#права
#люди
#оон
#жильё
Читайте нас в
Французского президента Макрона призвали к более взвешенной позиции по Израилю
15 ноября 2023, 07:10

Фото: kremlin.ru

Французские дипломаты из стран Ближнего Востока и Африки призвали президента Эммануэля Макрона к более взвешенной позиции по Израилю, об этом стало известно Le Figaro.
По информации СМИ, ноты французских дипломатов к Макрону были направлены в министерство иностранных дел и Елисейский дворец. В МИД отметили, что подобный шаг является беспрецедентным. 

Дипломаты напомнили президенту, что его нынешняя позиция по палестино-израильскому конфликту противоречит общепринятому подходу страны, который всегда был направлен на нейтралитет и поиски дипломатического выхода из конфликта. 

Макрону также тонко намекнули, что в сегодняшней ситуации Франция утрачивает доверие Ближнего Востока из-за позиции президента. 

Читайте также: 

Аналитик Кампбелл заявил о признаках деменции у главы ЕК фон дер Ляйен

Politico: Дипломатам ЕС пришлось оправдываться за высказывания Борреля о Газе

ERR: 24 человека из 88 отказавшихся от гражданства Эстонии уехали в РФ
#франция
#мид
#страны
#дипломат
#израиль
#палестина
#президент
Читайте нас в
Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска
МО: ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска
15 ноября 2023, 06:34

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Ивановские десантники провели успешную операцию, уничтожив несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Артемовска (Бахмут) в ДНР, сообщили представители Министерства обороны РФ, передает РИА Новости.
По информации, полученной разведкой через беспилотник, были выявлены замаскированные позиции противника, после чего точные координаты передали зенитчикам.

Они оперативно вышли на огневой рубеж, приступив к уничтожению целей. Используя зенитные орудия ЗПУ-4 и С-60, военнослужащие атаковали и успешно уничтожили опорные пункты ВСУ с использованием беглого огня.

В ходе работы в этом направлении ивановские десантники-зенитчики уже поразили множество позиций противника и уничтожили значительное количество легкобронированной техники. Для повышения маневренности зенитные орудия устанавливают на базу «Уралов» и активно выполняют боевые задачи, выезжая на боевую работу несколько раз в сутки.

Читайте также:

В США назвали самое глупое решение Байдена по Украине

В США заявили об отчаянии Зеленского из-за военной катастрофы

Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю нескольких областей
#сша
#беспилотник
#всу
Читайте нас в
Гана может начать производить автомобили УАЗ в 2024 году
Бизнес-совет: первый УАЗ производства Ганы может появиться в начале 2024 года
15 ноября 2023, 05:59

Фото: iStock/Michele Ursi

Первые грузовики УАЗ, произведенные в Гане, могут выйти с конвейера в столице страны в первом квартале 2024 года, заявил председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг в беседе с РИА Новости.
По его словам, ожидается, что производство УАЗов начнется в Аккре. В настоящее время стороны активно подписывают соответствующие протоколы, а инженеры уже посетили Россию для встречи с представителями УАЗа и договорились обо всех деталях. Ганская сторона готовит помещения и оборудование для старта производства.

Читайте также:

В Воронежской области расстреляли «вагнеровцев» за отказ от участия в мятеже

Подмосковные волонтёры в рамках акции «Доброе дело» 3,7 тыс тонн помощи

«Что-то попроще»: Запад больше не хочет отправлять своё вооружение на Украину
#дело
#производство
#вооружение
#оборудование
#акции
#доброе дело
#сво
#запад
Читайте нас в
В США назвали самое глупое решение Байдена по Украине
Дуглас Макгрегор: Глупость Байдена приведет к уничтожению украинской нации
15 ноября 2023, 05:14

Фото: РИА Новости

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что самым необдуманным решением президента США Джо Байдена стало развязывание украинского конфликта. Об этом он написал в соцсети X.
«Самым глупым решением администрации Байдена и конгресса стала Украина. Эта война проиграна, украинская нация уничтожается», — выразил своё мнение Макгрегор.

Он добавил, что Киев, по его подсчётам, лишился в ходе конфликта тысяч солдат ВСУ.

Читайте также:

В Пентагоне не верят, что F-16 изменят ситуацию на поле боя для ВСУ

Украине предрекли демографическую катастрофу

У побережья Кинбурнской косы всплывают морские мины ВСУ
#украина
#война
#сво
#всу
#киев
#солдат
Читайте нас в
В США заявили об отчаянии Зеленского из-за военной катастрофы
Экономист Сакс: Зеленский в отчаянии из-за вызванной США военной катастрофы
15 ноября 2023, 04:55

Экономист из США и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс высказал мнение, что бездумная политика Соединенных Штатов привела к военной катастрофе на Украине.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он подчеркнул, что страна уже столкнулась с военной катастрофой, отмечая, что Вооруженные силы Украины направляют пехоту в атаки без поддержки бронетехники и авиации.

Сакс подчеркнул, что на данный момент Украина сталкивается с критической ситуацией, что вызывает отчаяние у президента Владимира Зеленского. Профессор добавил, что Россия имеет превосходство в воздухе, ракетах и на земле, в то время как у США нет четкого подхода к завершению конфликта.

Читайте также:

«Больше не нужен»: Во Франции заявили о желании НАТО убрать Зеленского

Арестович*: Зеленский серьёзно конфликтует с военными из-за провала ВСУ

Залужный предложил Зеленскому создать армию роботов
#сша
#россия
#украина
#youtube
#интервью
#нато
#зеленский
Читайте нас в
Палата представителей США одобрила проект бюджета без средств Израилю и Украине
15 ноября 2023, 04:36

Фото: iStock/dkfielding

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о двухэтапном финансировании правительства, однако в нём не предусматривается дополнительная помощь Израилю и Украине. Об этом сообщает CNN.
«За» законопроект проголосовали 336 конгрессменов, 209 из которых — демократы. «Против» проголосовали 95 человек — 93 республиканца и два демократа.

Документ должен быть одобрен сенатом до пятницы, 17 ноября.

Читайте также:

Трампу разрешили участвовать в выборах президента США

В Пентагоне не верят, что F-16 изменят ситуацию на поле боя для ВСУ

В США назвали невыгодным ослабление России
#сша
#человек
#законопроект
Читайте нас в
В ЮНИСЕФ рассказали, сколько детей остаются в секторе Газа
ЮНИСЕФ: в секторе Газа находятся около миллиона детей, многие пропали без вести
15 ноября 2023, 04:35

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Около миллиона детей находятся в секторе Газа, и многие из них либо пропали без вести, либо оказались под обломками разрушенных зданий, заявила исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, передает РИА Новости.
«Внутри анклава нет безопасного места для миллиона детей Газы... Многие из них пропали без вести и, вероятно, находятся под завалами разрушенных зданий и домов, что стало трагическим результатом применения взрывного оружия в жилых районах», — отметила Рассел в заявлении, опубликованном на сайте ЮНИСЕФ.
Она также подчеркнула, что более 4,6 тысяч детей погибли, а около девяти тысяч получили ранения в результате конфликта в секторе Газа.

Читайте также:

ЦАХАЛ заявил о военной операции в крупнейшем медцентре сектора Газа

Израиль объявил о гуманитарной паузе в районе Газы Дарадж-Туффа

В Евросоюзе раскрыли будущее местонахождение жителей сектора Газа
#будущее
#операции
Читайте нас в
Эйсмонт: Лукашенко спокойно отнёсся к неучастию Пашиняна в саммите ОДКБ
15 ноября 2023, 04:00

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко отнёсся к отказу премьера Армении Никола Пашиняна от приезда на саммит ОДКБ в Минск спокойно. Об этом пишет РИА Новости.
Эйсмонт отметила, что Лукашенко предложил не принимать поспешных решений.

«К отказу премьер-министра Армении приехать на саммит президент Беларуси отнёсся спокойно. Понимая, что это дело руководителя любого государства», — цитирует агентство слова пресс-секретаря.

Читайте также:

Пашинян не примет участие в заседании ОДКБ в Минске

В Кремле выразили сожаление об отказе Пашиняна участвовать в заседании ОДКБ

Лавров обвинил Запад в стремлении отвернуть Армению от России
#президент
#лукашенко
#белоруссия
#армения
Читайте нас в
Трампу разрешили участвовать в выборах президента США
AP: суд в Мичигане разрешил Трампу участвовать в выборах президента США
15 ноября 2023, 03:50

Фото: iStock/lucky-photographer

Суд в штате Мичиган принял решение о том, что бывший президент США Дональд Трамп может участвовать в предстоящих выборах на пост президента в 2024 году, несмотря на его вовлеченность в события штурма Капитолия в 2021 году. Эту информацию предоставило агентство Associated Press.
Согласно AP, имя Трампа останется в списках кандидатов на первичных выборах в штате. Судья отверг возражения о том, что участие Трампа в событиях Капитолия ограничит его право на переизбрание.

Ранее сообщалось, что популярность Трампа растет среди избирателей в США, и в некоторых важных штатах, включая Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду и Пенсильванию, он опередил действующего президента Джо Байдена по уровню поддержки.

В 2020 году Трамп потерпел поражение в президентских выборах в пользу Джо Байдена. 6 января 2021 года сторонники Трампа устроили штурм Капитолия в знак протеста.

На 4 марта 2024 года назначено судебное разбирательство в отношении Трампа по обвинению в попытке захвата Капитолия. Он также планирует участвовать в президентских выборах в ноябре 2024 года.

Читайте также:

Байден назвал «нового» президента США

CNN: Палата представителей Конгресса США мешает предоставлению помощи Украине

В США раскрыли последствия победы Трампа на выборах
#сша
#право
#байден
#трамп
Читайте нас в
Достижения.рф