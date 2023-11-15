УВКПЧ: Эксперт ООН Ашвини шокирована проявлениями системного расизма в США

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Эксперт Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Ашвини К. П. осуществила рабочую поездку в США. В специальном докладе по итогам 15-дневного визита она заявила, что была по-настоящему потрясена и шокирована различными проявлениями системного расизма в этой стране.
Эксперт отметила, что, вопреки декларируемым успехам, США в настоящее время находятся на критической стадии борьбы с расизмом и расовой дискриминацией. Люди подвергаются унижениям и ущемлению в правах систематически и институционально.
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Александр Бойцов