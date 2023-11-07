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Уволенный за русский язык киевский таксист назвал пассажирок «больными»

07 ноября 2023, 17:59
Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Таксист, который лишился работы после языкового скандала в Киеве, заявил, что его возмутило поведение пассажирок, требовавших от него говорить только на украинском языке. Он посчитал женщин не вполне адекватными.
В разговоре с изданием «Страна.ua» мужчина рассказал, что пассажирки передергивали и «лезли на рожон» из-за языка. Он отметил, что всегда считал своей основной обязанностью безопасную доставку клиентов до места назначения, а вовсе не разговоры «по душам» на любом языке.

«Я знаю украинский язык, но я с юго-востока, там все так разговаривают, на русском. Нас так учили», — сказал таксист.


Он добавил, что мотор включил, но с места так и не тронулся. В конце концов мужчина объявил беспокойным дамам, что они больные и просто высадил их.

Женщины снимали происходившее на видео и пожаловались на таксиста. После инцидента компания, предоставлявшая услуги перевозок, заблокировала лицензию водителя и отстранила его от работы.

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Канада с 7 февраля приостановит участие в ДОВСЕ
07 ноября 2023, 18:58

Фото: iStock/Gabriel Shakour

Канада с 7 февраля 2024 года приостановит свое участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом говорится в заявлении канадского МИД.
Ранее стало известно, что Североатлантический альянс поддерживает решение союзников приостановить участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе после выхода из него РФ. Также члены НАТО осудили решение России о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе и назвали такой шаг «подрывающим евроатлантическую безопасность». 

Напомним, в полночь на 7 ноября 2023 года Россия завершила окончательную процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Кроме того, также теряют свою юридическую силу ещё два обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года, устанавливающее максимальные уровни обычных вооружений и военной техники для шести государств-участников Варшавского Договора, и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

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#россия
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#соглашение
#безопасность
#нато
#рф
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Индия испытала квазибаллистическую ракету Pralay
07 ноября 2023, 18:41

Фото: iStock/Alexyz3d

Министерство обороны Индии провело успешное испытание квазибаллистической твердотопливной ракеты малой дальности Pralay. Об этом сообщили в оборонном ведоомстве.
Отмечается, что запуск ракеты был осуществлен с острова Абдул-Калам у побережья восточного штата Одиша. Ракета успешно поразила учебную цель в заданном районе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ провела последнее успешное испытание межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. Крылатая ракета «Буревестник» имеет ядерную установку и теоретически может преодолеть расстояние 1609 км. Предполагается, что даже при благоприятном исходе запуска понадобятся еще годы для оперативного развертывания.

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#станции
#рф
#индия
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Депутат Рады Арьев удалил свой пост о скорой отставке главкома ВСУ Залужного
07 ноября 2023, 18:27

Фото: iStock/sandsun

Депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев оперативно удалил свое сообщение о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров внёс представление об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного.
По его словам, данную информацию опровергло уже множество источников.

Напомним, нардеп Арьев заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров внес президенту страны Владимиру Зеленскому представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако советник Офиса президента Сергей Лещенко опроверг данное сообщение. По его словам, депутат партии Порошенко произвел информационную диверсию против собственной страны. Он считает, что депутаты партии Порошенко будут утверждать, что спасли Залужного от увольнения, запустив в Сеть данный фейк.

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#депутаты
#страны
#министр
#всу
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РИА Новости: Израиль не дает согласия на эвакуацию россиян из Газы
07 ноября 2023, 18:13

Фото: iStock/rrodrickbeiler

В секторе Газа все готово для эвакуации россиян, однако Израил еще не дал на это разрешение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный дипломатический источник.
«К началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово. К сожалению, нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах"», - говорится в сообщении.

Уточняется, что российское посольство уже несколько раз обращалось с данным вопросом и получало ответы о скором положительном решении. Москва надеется, что Израиль в ближайшее время решит все эвакуационные проблемы.
 
Ранее РИА Новости сообщало, что эвакуация российских граждан из сектора Газы может быть проведена уже в ближайшие дни.

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#москва
#израиль
#эвакуация
#новости
#посольство
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Отставка отменяется. В ОП Украины опровергли информацию о скором увольнении Залужного
В ОП Украины опровергли информацию о скорой отставке главкома ВСУ Залужного
07 ноября 2023, 17:47

Фото: iStock/undefined undefined

Советник Офиса президента Сергей Лещенко опроверг сообщение нардепа от «Евросолидарности» Владимира Арьева о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров внес представление об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, передает украинское издание «Страна ua».
Ранее нардеп Арьев заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров внес президенту страны Владимиру Зеленскому представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По его словам, депутат партии Порошенко произвел информационную диверсию против собственной страны.
 
«Никто ничего не вносил, кроме бациллы лжи в уста соратника Порошенко. Но депутат-порохобот не просто лжет, а сознательно манипулирует, говорит, что представление внесено на ставку, которая вообще не уполномочена это рассматривать», - написал Лещенко.

Он считает, что депутаты партии Порошенко будут утверждать, что спасли Залужного от увольнения, запустив в Сеть данный фейк.

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#страны
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Зеленский внёс изменения в указ о составе Ставки Верховного главнокомандующего
07 ноября 2023, 17:43

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в состав Ставки Верховного главнокомандующего, соответствующий документ опубликован на официальном сайте президента страны.
Помимо этого, Зеленский также добавил в состав высшего органа управления войсками нового командующего Силами специальных операций ВСУ Сергея Липанчука. 

Ранее эту должность занимал Виктор Хоренко. Теперь, по словам президента, Хоренко будет работать в составе ГУР Минобороны Украины, однако, в должностных документах он все ещё остается командующим Силами специальной операции ВСУ.

Напомним, на прошлой неделе британский журнал The Economist выпустил интервью с Залужным, в котором главком признал, что рассчитывать на успех украинской армии уже не стоит. Он также напомнил, что по плану контрнаступления ВСУ уже должны быть в Крыму, однако на большинстве участков линии боевого соприкосновения украинцам не удалось даже подобрать к линии обороны ВС РФ.

Сейчас в СМИ активно распространяются сообщения о, якобы, увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

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#владимир зеленский
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Reuters: премьер Португалии подал в отставку в связи с коррупционным расследованием
07 ноября 2023, 17:41

Фото: iStock/Rawpixel

Премьер Португалии Антониу Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного расследования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на телекомпанию SIC.
Отмечается, что президент страны Марселу Ребелу де Соуза созвал государственный совет. 

Напомним, 7 ноября стало известно о задержании заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. По его месту жительства и работы проводятся обыски. По предварительным данным, следственные мероприятия проводят сотрудники управления «М» ЦА ФСБ России. Сотрудники ФСБ вывезли Исмаилова вместе с его заместителем, Далгатом Абдулгапуровым, на допрос в Москву. Причиной задержания стало подозрение во взятке.

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Россия вышла из договора с НАТО о вооружении: что это значит и чем чревато
США приостановят свое участие в ДОВСЕ с 7 декабря
07 ноября 2023, 17:37

Фото: iStock/Sinenkiy

Страны НАТО приостановили участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в ответ на выход из соглашения России. Кроме того, о приостановке обязательств по договору заявили США. Редакция «Радио 1» расскажет, как теперь будет контролироваться безопасность между Европой и Россией, что предусматривало соглашение, и почему Москва вышла из ДОВСЕ первой.

Что такое ДОВСЕ


Договор об обычных вооруженных силах в Европе был принят в ноябре 1990 года. Соглашение, подписанное 22 странами, вступило в силу в 1992 году, однако в 1999 году было изменено. Новый договор был сформирован на фоне расширения НАТО и распада СССР. После нового соглашения об адаптации ДОВСЕ, документ вновь был подписан, однако ратифицировали договор только в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. Такое положение дел привело к тому, что страны НАТО имели на вооружении больше техники, чем было предусмотрено соглашением, в связи с чем в 2007 году Россия ввела на ДОВСЕ мораторий, призвав контрагентов к равноправию.

 

О чем ДОВСЕ


ДОВСЕ ограничивал количество военной техники, которая могла стоять на вооружении в странах-участницах соглашения. Ограничения вводились на численность танков, бронемашин, самолетов и артиллерийских установок. Кроме того, на государства была возложена обязанность по уведомлению Венского военного комитета и партнеров по соглашению о перемещениях техники и войск. ДОВСЕ также предусматривал проведение инспекций и меры по взаимному контролю за вооружением друг друга.  


Почему Россия вышла из ДОВСЕ


После ратификации договора Россия неоднократно призывала других участников соглашения принять его. Однако просьбы о добровольном обмене информации о наличии вооружений и техники, сторонами договора услышано не было. В МИД РФ прежде сообщали, что США и НАТО проводили военные учения, создавали военную инфраструктуру, разворачивали ударные вооружения, что представляло для России угрозу.

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В конечном итоге, с учетом сложившейся ситуации на Украине, приема Финляндии в Североатлантический альянс и продолжающегося рассмотрения возможности вступления в блок Швеции, сохранение соглашений, предусмотренных ДОВСЕ, стало для России невозможным с точки зрения безопасности.

ДОВСЕ: что значит выход России


Россия заявила о завершении процедуры выхода из ДОВСЕ 7 ноября. В МИД РФ сообщили, что Москва приняла решение без сожаления и будучи уверенной в своей правоте. В ведомстве добавили, что страна учтет опыт, полученный при подписании соглашения.

«Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. Полученный при его создании и выполнении опыт — как позитивный, так и негативный — будет учтен», — подчеркнули в российском МИД.

В министерстве пояснили, что члены блока НАТО продемонстрировали свою недоговороспособность, поэтому в настоящее время соглашения со странами альянса невозможны.

Британия и другие страны НАТО выходят из ДОВСЕ вслед за Россией


Свое участие в ДОВСЕ вслед за Россией прекратила Великобритания и ее союзники, сообщили в МИД страны. Представители внешнеполитического ведомства заявили, что решение принято в качестве ответных мер на действия России, которая вышла из соглашения первая.  

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США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ

 
На сайте Белого дома опубликовано заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в котором говорится, что Вашингтон приостановит выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря текущего года.
В опубликованном заявлении указано, что выход из соглашения только укрепит потенциал НАТО, так как все ограничения будут сняты. 


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#вооружения
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Министр обороны Украины Умеров хочет уволить главкома ВСУ Залужного
Министр обороны Украины внёс представление об увольнении главкома ВСУ Залужного
07 ноября 2023, 17:30

Фото: iStock/Silent_GOS

Министр обороны Украины Рустем Умеров внес президенту страны Владимиру Зеленскому представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, об этом сообщил нардеп от Евросолидарности Владимир Арьев.
«Министр обороны внес представление на Ставку об увольнении главнокомандующего ВСУ Залужного», - утверждает Арьев.

Однако официальных подтверждений этому пока нет.

Накануне стало известно о гибели помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Частякова. Он погиб из-за взрыва гранаты, которую ему подарил коллега в честь день рождения. Жена Частякова заявила, что гранта сдетонировала, когда муж открыл пакет с подарками. Также пострадал его сын, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

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