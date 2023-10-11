«Ужасные цифры»: В Польше пожаловались на Россию

Фото: iStock/macky_ch
В Польше отраслевые эксперты бьют тревогу из-за больших объемов импортируемого из РФ «первичного» пластика. Об этом пишет Interia.
«Несмотря на эмбарго на российское сырье, действующее практически во всех европейских странах, российский пластик попадает на польский рынок. Здесь он становится более дешевой альтернативой пластикам польского производства, особенно переработанным», — говорится в публикации.
Отмечается, что с начала украинского конфликта около 40% предприятий, являющихся членами ассоциации «Польский рециклинг», столкнулись на рынке с дешевым первичным сырьем из России. Потребность на пластмассу в Польше при этом составляет около четырёх миллионов или 7,5% всего спроса ЕС.
«Это ужасные цифры, учитывая, что большинство государств-членов ЕС пытаются ограничить использование пластика и пропагандировать рециклинг», — подчеркнули в ассоциации.
Читайте также:
Польша забрала у «Газпрома» часть газопровода «Ямал-Европа»
В Польше опровергли отставку командующего ВС Пиотровского
Myśl Polska: Польша расплатится за поддержку Украины уровнем жизни своих граждан
Диана Аванесян