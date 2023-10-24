«Уже близко»: В Изариле заявили о приближении следующего этапа конфликта

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Следующий этап в конфликте между Израилем и Палестиной уже близко, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с военными, отрывки которой опубликованы в его Telegram-канале.
«Нас ждет следующий этап, он уже близится», - прокомментировал ситуацию Нетаньяху.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Евгения Парфентьева