Уже более 1,5 млн подмосковных избирателей проинформировали о выборах губернатора

Фото: Мособлизбирком
О предстоящих выборах губернатора Московской области уже проинформировали более 1,5 млн подмосковных избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома по итогам первого этапа адресного информирования жителей.
Специально подготовленные члены участковых избирательных комиссий две недели совершали подомовой обход граждан. За это время они проинформировали избирателей о днях и времени голосования, сроках и порядке избирательных действий накануне и в день голосования, зарегистрированных кандидатах и доступных формах голосования.
Второй этап информирования избирателей стартует 25 августа и продлится до 6 сентября. Жителям региона расскажут о возможности проверить себя в списках избирателей. Им также передадут приглашения на выборы с точными адресами их избирательных участков.
Выборы губернатора Московской области пройдут 8-10 сентября. Регистрацию в качестве кандидатов прошли действующий глава Подмосковья Андрей Воробьёв («Единая Россия»), зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), зампред Мособлдумы Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия»).
Отдать свой голос можно на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома.
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Члены УИК информируют подмосковных избирателей о выборах губернатора
Второй этап информирования избирателей стартует 25 августа и продлится до 6 сентября. Жителям региона расскажут о возможности проверить себя в списках избирателей. Им также передадут приглашения на выборы с точными адресами их избирательных участков.
Отдать свой голос можно на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома.
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Члены УИК информируют подмосковных избирателей о выборах губернатора
Лора Луганская