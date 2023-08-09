Уже более 2,5 тыс председателей подмосковных УИК прошли обучение перед выборами

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома
Более 2,5 тыс председателей участковых избирательных комиссий Подмосковья прошли обучение перед Единым днём голосования. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
В среду состоялся седьмой из 11 семинаров для членов УИК. На этот раз участниками стали представители городских округов Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Шатура и Электросталь.
Членам УИК важно правильно работать со своими эмоциями, особенно в нестандартных ситуациях. Именно на это делают упор приглашённые эксперты.
Специально для участковых избирательных комиссий в Подмосковье разработан интерактивный рабочий блокнот, где указан пошаговый алгоритм всех действий членов УИК. В ближайшее время пройдёт ещё четыре подобных семинара, что даст возможность охватить все УИК Подмосковья.
Общественная палата Московской области также проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
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«Что может мешать члену УИК в его работе на избирательном участке? Как оптимизировать рабочие процессы? Об этом и многом другом рассказали председателям участковых избирательных комиссий региона на обучающем семинаре. Многие его участники впервые будут работать на выборах в статусе председателя УИК», – говорится в сообщении.
Специально для участковых избирательных комиссий в Подмосковье разработан интерактивный рабочий блокнот, где указан пошаговый алгоритм всех действий членов УИК. В ближайшее время пройдёт ещё четыре подобных семинара, что даст возможность охватить все УИК Подмосковья.
Общественная палата Московской области также проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
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Лора Луганская