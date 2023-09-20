«Уже не до смеха»: В США встревожились сигналом Путина о новом оружии

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США должны быть обеспокоены словами президента РФ Владимира Путина о новом типе вооружений. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Ранее российский лидер во время выступления на сессии ВЭФ заявил о том, что новое оружие на физических принципах в ближайшее время будет обеспечивать безопасность любой страны.
Ларри Джонсон подчеркнул, что Вашингтону стоит обратить внимание на слова российского президента.
На сегодняшний день Соединенные Штаты уязвимы перед ракетами российского производства Кинжал и Циркон. Департамент обороны США был удивлен от возможностей российского вооружения.
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Ларри Джонсон подчеркнул, что Вашингтону стоит обратить внимание на слова российского президента.
«Пять лет назад Россия сказала, что обладает гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись. Сейчас уже не до смеха», — высказал точку зрения Джонсон.
На сегодняшний день Соединенные Штаты уязвимы перед ракетами российского производства Кинжал и Циркон. Департамент обороны США был удивлен от возможностей российского вооружения.
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Алина Юрчак