«Уже не Украина»: Кличко сделал неожиданное заявление о новых регионах РФ

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что территории, перешедшие под контроль России, больше не принадлежат Украине. Об этом сообщает УНИАН.
Политик прокомментировал проведение выборов в стране на фоне конфликта. Он отметил, что «те территории, которые оккупированы, они уже не Украина». Этими словами он, фактически, признал российскими ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Таким образом, Кличко предложил провести голосование без жителей новых регионов России. Но всё же он добавил, что пока точно неизвестно, как Киев собирается учитывать эти территории.
Ранее стало известно, что украинское правительство отменило ранее запланированное проведение переписи населения и отложило рассмотрение этого вопроса до окончания СВО.
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Таким образом, Кличко предложил провести голосование без жителей новых регионов России. Но всё же он добавил, что пока точно неизвестно, как Киев собирается учитывать эти территории.
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Анастасия Чинкова