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Доклад: В 2024 году возможно принятие новых решений по СВО и экономике

22 ноября 2023, 09:02
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Новые стратегические решения по СВО и связанные с «экономической перестройкой» вероятно последуют после выборов президента РФ в 2024 году.
Поэтому контекст региональных выборов в следующем году сложно предугадать, сказано в докладе «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», который подготовил холдинг «Минченко консалтинг». Он есть в распоряжении РИА Новости.

В докладе отметили, что региональные выборы 2023 года «прошли для Кремля так же управляемо, как и в 2022 году».


«Негативные социальные эффекты от частичной мобилизации за год успели сойти на нет, что повлияло на высокие результаты кандидатов власти с использованием проверенных технологий мобилизации лояльного электората», - сказано в докладе.
В материале перечислены факторы, которые окажут влияние на региональную политику до президентских выборов: экономические факторы, психологические, выставка ВДНХ («как возможность для пиара регионального позиционирования») и другие.

Ранее председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в конце октября была посвящена специальной военной операции (СВО) на Украине и вопросам прекращения огня.

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#политика
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#новости
#выборы
#президент
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Зеленский пожаловался журналистам на недостаточную помощь из США
Журналист Fox News Холл заявил о жалобах Зеленского на США
22 ноября 2023, 10:29

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на помощь Киеву со стороны Вашингтона, которая, по его мнению, является недостаточной. Об этом корреспондент Fox News Бенджамин Холл.
Ранее Зеленский провел встречу с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналистами Fox News Бенджамином Холлом и Sun Жеромом Старки.
 
По словам Холла, украинский лидер рассказал обо всем, что его беспокоит, ничего не скрывая. Но больше всего Зеленский волнуется о сокращении дальнейшей помощи из США и других стран Запада.
 
«Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев. Он рассказал о том, как Израиль действительно отвлек весь мир от Украины, и он считает, что это критический момент», — уточнил подробности журналист.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News сообщил о готовности обсуждения плана по урегулированию украинского конфликта с бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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#сша
#журналист
#интервью
#лидер
#мир
#зеленский
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МИД РФ заявил о готовности к работе с Финляндией для решения вопроса по границе
МИД РФ заявил о готовности помочь Финляндии с решением проблем на границе
22 ноября 2023, 10:26

Фото: istock / eyecon

Россия готова обсуждать с Финляндией ситуацию на границе двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Захарова отметила, что изначально Финляндия должна была дать указания своим сотрудником пограничной службы провести консультации с коллегами из России для обсуждения претензий.

«И по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение. Либо получить разъяснение. Мы готовы к такой работе. Это же и было заявлено послу», — сказала дипломат.
Наполним, 20 ноября Российская Федерация заявила протест финскому послу в связи с решением Хельсинки закрыть самые активно используемые пункты пропуска через государственную границу.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что порядка 300 иностранцев застряли у контрольно-пропускного пункта «Салла» на границе с Финляндией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также сообщалось, что РФ направила ноту протеста в МИД Финляндии из-за демонстрации перед парламентом сожжённого российского танка Т-72.  

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#россия
#мид
#консультации
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#мид рф
#дипломат
#финляндия
#граница
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ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по возвращению заложников
22 ноября 2023, 09:31

Фото: iStock/ffikretow

ХАМАС и Израиль договорились о четырехдневном перемирии в секторе Газа.
Об этом сообщило палестинское движение в Telegram-канале после длительных переговоров.

«Мы объявляем, что с помощью Всемогущего Бога мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии сроком на четыре дня, благодаря настойчивым усилиям Катара и Египта», — говорится в публикации.
Сообщается, что Израиль прекратит военные действия в районах сектора Газа и прекратит движение техники.
Также, согласно договоренности, будет осуществлена доставка сотен грузовиков гуманитарной и медпомощи, топлива во все районы сектора Газа. 

ХАМАС в свою очередь отпустит из плена 50 женщин и детей до 19 лет в обмен на освобождение из тюрем Израиля 150 палестинок и детей.

При этом ХАМАС отметил, что «батальоны останутся в полной боеготовности, чтобы защитить палестинский народ и оказать сопротивление оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем». 
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#хамас
#израиль
#палестина
#сектор газа
#переговоры
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Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирный план
Зеленский заявил, что готов обсудить с Трампом его мирный план по Украине
22 ноября 2023, 08:02

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News сообщил о готовности обсуждения плана по урегулированию украинского конфликта с бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Украины отметил, что если у экс-президента США есть четкий мирный план, то он может рассказать об этом.

«Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов», — заявил Зеленский.
До этого Зеленский говорил, что смог бы за 24 минуты объяснить Трампу, что мирное урегулирование не удастся достичь за 24 часа. Он также отметил, что не общался с экс-главой Белого дома с момента его ухода в начале 2021 года.

Ранее Владимир Рогов заявил, что отказ Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией является изощренной формой самоубийства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#президент
#план
#интервью
#дома
#лидер
#владимир зеленский
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Axios: Правительство Израиля одобрило сделку по освобождению заложников
22 ноября 2023, 04:38

Фото: iStock/EA

Правительство Израиля одобрило сделку с движением ХАМАС по освобождению нескольких десятков заложников. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
В рамках сделки с ХАМАС будут освобождены 50 заложников в течение четырёх дней, первыми отпустят женщин и детей. После освобождения всех намеченных лиц гуманитарная пауза закончится, и боевые действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут продолжены.

Официальный Тель-Авив в течение 24 часов опубликует имена заключенных, подлежащих освобождению в рамках сделки с ХАМАС, чтобы израильтяне могли обжаловать это решение.

Как ранее объяснял журналистам советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, процесс должен быть одобрен военным кабинетом, правительством и Высшим судом справедливости страны.

Власти Израиля готовятся принять «тяжелое, но правильное решение» по сделке об освобождении части заложников ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью израильскому изданию Haaretz. Он не стал раскрывать условия соглашения, которое предстоит утвердить, но отметил, что даже временное прекращение огня не отменит военные планы Израиля в секторе Газа.

Глава правительства еврейского государства подчеркнул, что «война продолжается и будет продолжена», пока Израиль не уничтожит движение ХАМАС. По его словам, власти страны намерены создать ситуацию, при которой сектор Газа больше не будет представлять опасность.

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#израиль
#хамас
#правительство
#заложники
#сектор газа
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Сделка Израиля и ХАМАС по освобождению заложников может начаться уже 23 ноября
22 ноября 2023, 03:57

Фото: iStock/HUNG_CHIN_LIU

Израиль в случае одобрения правительством страны сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников сможет приступить к ее выполнению 23 ноября, заявил старший советник Нетаньяху Марк Регев. Об этом пишет РИА Новости.
Как ранее объяснял журналистам советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, процесс должен быть одобрен военным кабинетом, правительством и Высшим судом справедливости страны. 

Власти Израиля готовятся принять «тяжелое, но правильное решение» по сделке об освобождении части заложников ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью израильскому изданию Haaretz. Он не стал раскрывать условия соглашения, которое предстоит утвердить, но отметил, что даже временное прекращение огня не отменит военные планы Израиля в секторе Газа.

Нетаньяху подчеркнул, что «война продолжается и будет продолжена», пока Израиль не уничтожит движение ХАМАС. По его словам, власти страны намерены создать ситуацию, при которой сектор Газа больше не будет представлять опасность.

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#израиль
#хамас
#заложники
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Чибис: На границе с Финляндией застряли 300 иностранцев
22 ноября 2023, 03:40

Фото: официальный сайт Кремля

Около 300 иностранных граждан застряли у КПП «Салла» на границе с Финляндией, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своём Telegram-канале.
По его словам, иностранные граждане из более чем десяти государств не могут пересечь границу по вине финской стороны. Россия же организовала пункты обогрева, чтобы люди не стояли на морозе в условиях Крайнего Севера.

«Там они могут погреться, поесть и даже просто выпить горячего чаю. В любой ситуации очень важно сохранять человеческое лицо. Надеюсь, что власти Финляндии тоже об этом вспомнят», — написал Андрей Чибис.

21 ноября финский КПП «Салла» принял две группы мигрантов, в каждой из которых насчитывалось около 20 просителей убежища. Большинство беженцев, как отмечается, прибыли из стран Ближнего Востока.

В результате большого наплыва беженцев, которые требуют убежища, власти Финляндии приняли решение закрыть четыре крупнейших контрольно-пропускных пункта на российско-финской границе. Отмечается, что чаще всего с территории России в Финляндию пытаются попасть граждане Эфиопии, Египта и Йемена.

Первые решения по беженцам, принятые миграционными органами Финляндии, были отрицательными. Об этом в беседе с Yle заявил руководитель отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Антти Лехтинен. Он сообщил, что беженцы, следовавшие с территории России, получили отказ. В ближайшее время они будут возвращены на родину.

Ранее российская сторона заявила протест послу Финляндии в РФ Антти Хелантере в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе между странами.


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#беженцы
#финляндия
#граница
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Посол Пакистана Джамали: Исламабад подал заявку на вступление в БРИКС
22 ноября 2023, 02:37

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Пакистан подал заявку на вступление в объединение БРИКС в 2024 году и рассчитывает на содействие России в этом вопросе, заявил в интервью ТАСС новый посол республики в России — Мухаммад Халид Джамали.
На данный момент в состав БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. С 1 января 2024 года этому объединению присоединятся Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Аргентина как полноправные участники.

Ранее американские журналисты из агентства Bloomberg предположили, что расширение участников объединения БРИКС до «БРИКС » приведет к увеличению доли этого блока до 45% к 2040 году, в то время как у стран «Большой семерки» (G7) доля составит всего 21%. Фактически, влияние и вес «БРИКС » и G7 поменяются местами по их оценкам.

Международные аналитики также предсказывают, что в будущем БРИКС сможет оказывать существенное воздействие на курс доллара. Это связано с включением в состав объединения нескольких крупных экспортеров нефти, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее пообещал, что рассмотрит заявку Франции о возможном включении в БРИКС, если страна подаст ее. Об этом он сказал в ходе Девятого международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

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Нетаньяху: Израиль должен принять тяжёлое решение по освобождению заложников
22 ноября 2023, 00:39

Фото: iStock/ffikretow

Власти Израиля готовятся принять «тяжелое, но правильное решение» по сделке об освобождении части заложников ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью израильскому изданию Haaretz.
«Все представители служб безопасности полностью поддерживают это решение <...> наши войска останутся в безопасности во время режима прекращения огня, а наши боевые возможности будут улучшены именно за эти дни тишины», — сказал премьер.

Он не стал раскрывать условия соглашения, которое предстоит утвердить, но отметил, что даже временное прекращение огня не отменит военные планы Израиля в секторе Газа.

Нетаньяху подчеркнул, что «война продолжается и будет продолжена», пока Израиль не уничтожит движение ХАМАС. По его словам, власти страны намерены создать ситуацию, при которой сектор Газа больше не будет представлять опасность.

Ранее глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что в обсуждении условий заключения мирного договора наметился прогресс. Однако точные даты заключения перемирия ещё не определены. По словам представителей МИД Катара, выступающего посредником в этом процессе, в скором времени станут известны параметры договорённостей между странами.

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