Доклад: В 2024 году возможно принятие новых решений по СВО и экономике

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Новые стратегические решения по СВО и связанные с «экономической перестройкой» вероятно последуют после выборов президента РФ в 2024 году.
Поэтому контекст региональных выборов в следующем году сложно предугадать, сказано в докладе «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», который подготовил холдинг «Минченко консалтинг». Он есть в распоряжении РИА Новости.
В докладе отметили, что региональные выборы 2023 года «прошли для Кремля так же управляемо, как и в 2022 году».
Ранее председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в конце октября была посвящена специальной военной операции (СВО) на Украине и вопросам прекращения огня.
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В докладе отметили, что региональные выборы 2023 года «прошли для Кремля так же управляемо, как и в 2022 году».
«Негативные социальные эффекты от частичной мобилизации за год успели сойти на нет, что повлияло на высокие результаты кандидатов власти с использованием проверенных технологий мобилизации лояльного электората», - сказано в докладе.В материале перечислены факторы, которые окажут влияние на региональную политику до президентских выборов: экономические факторы, психологические, выставка ВДНХ («как возможность для пиара регионального позиционирования») и другие.
Ранее председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в конце октября была посвящена специальной военной операции (СВО) на Украине и вопросам прекращения огня.
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Мария Фирсова