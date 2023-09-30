В Абхазии допускают присоединение республики к Союзному государству

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Участие Абхазии в Союзном государстве России вполне возможно, но для этого нужно устанавливать доверительные отношения с Минском. Об этом заявил секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.
Белоруссия официально не признавала независимость Абхазии. В сентябре прошлого года белорусский лидер Александр Лукашенко впервые посетил Сухуми с официальным визитом и обсудил с президентом Абхазии Асланом Бжанией вопросы укрепления взаимоотношений и сотрудничества двух стран.
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