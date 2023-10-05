В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России

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Президент республики Аслан Бжания сообщил о том, что пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии. Об этом Бжания рассказал в интервью «Известиям».
Он добавил, что в области военного сотрудничества было сделано многое, что также предстоит сделать двум государствам. Бжания также упомянул про поддержку, которую РФ оказывает Абхазии.
Ранее генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов сообщал о том, что Военно-морской флот Российской Федерации в ближайшее время пополнится фрегатом «Адмирал Головко» и корветом «Резкий»
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Екатерина Коршунова