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В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России

Бжания: в Абхазии, в Очамчирской бухте, будет постоянно базироваться ВМФ России
05 октября 2023, 10:46
Фото: iStock/Dovapi

Фото: iStock/Dovapi

Президент республики Аслан Бжания сообщил о том, что пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии. Об этом Бжания рассказал в интервью «Известиям».

По словам президента республики, соответствующее соглашение уже подписано. Бжания отметил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России в Очамчирском районе повысит обороноспособность РФ и Абхазии.

Он добавил, что в области военного сотрудничества было сделано многое, что также предстоит сделать двум государствам. Бжания также упомянул про поддержку, которую РФ оказывает Абхазии.

Ранее генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов сообщал о том, что Военно-морской флот Российской Федерации в ближайшее время пополнится фрегатом «Адмирал Головко» и корветом «Резкий»

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Экс-глава ЕК: Евросоюз обманывает Украину, обещая скорое членство
Юнкер призвал не давать Украине надежду на скорое вступление в ЕС
05 октября 2023, 10:57

Фото: iStock/ValtimorN

Экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз дает Украине ложные надежды на скорое вступление в ЕС. Об этом Юнкер сообщил в интервью Augsburger Allgemeine.
Юнкер крайне возмущен тем, что некоторые голоса в Европе пытаются обмануть Киев. Он отметил, что присоединение Украины не принесет пользы союзу, так как страна глубоко коррумпирована и нуждается в серьезных внутренних реформах.

Напомним, ранее власти Украины признали, что диалог с Европейским союзом о получении финансовой помощи и введении ограничений в адрес России дается достаточно сложно. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что в первом квартале этого года генпрокуратура открыла более 2,4 тысячи уголовных дел по делам о коррупции, по которым уже вынесли примерно 2 тысячи приговоров. 

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#киев
#евросоюз
#украина
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Президент Словакии выступила против оказания военной помощи Украине
Президент Словакии призвала отложить помощь Киеву после парламентских выборах
05 октября 2023, 10:25

Фото: istock / Derek Brumby

Президент Словакии Зузана Чапутова решила остановить предоставление нового пакета военной помощи Украине до созыва парламента. Причиной этому стала победа партии Smer бывшего премьер-министра Роберта Фицо на парламентских выборах. Информацию сообщает портал Dennik N.
Издание сообщает, что Минобороны Словакии должно было отправить Украине очередной пакет помощи, который утвердило прежнее правительство. Но Чапутова отказалась утверждать решение в связи с необходимостью уважения результатов демократических выборов. Президент призвала дождаться формирования новой коалиции.

Напомним, партия Smer-SD пообещала избирателям «не давать Украине ни одного патрона». По мнению президента страны, избегание позиций партий может создавать досадные прецеденты на будущее.

Ранее политолог Вадим Трухачёв и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказали, что для Запада означает победа партии Smer Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#победа
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#выборы
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Маск неожиданно высказался об Украине
Маск назвал ботами людей, обвиняющих его в предательстве Украины
05 октября 2023, 10:01

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский предприниматель Илон Маск пошутил в соцсети Х над теми, кто обвиняет его в пророссийских взглядах.
В публикации Маск написал о том, что не нужно быть слишком строгими к неигровым персонажам, которые на это запрограммированы. Причиной публикации американского предпринимателя стал пост, в котором один из пользователей раскритиковал людей, которые осуждают и оскорбляют Маска из-за его высказываний об Украине.

Напомним, ранее Илон Маск разместил на своей странице в X известный мем, в который вмонтировал лицо Зеленского, и подписал его так - «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи».

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#всу
#илон маск
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В Киеве признали сложность диалога с Евосоюзом о получении помощи
В Киеве признали сложность диалога с Евросоюзом по финансовой помощи и санкциям
05 октября 2023, 09:19

Фото: istock / artJazz

Власти Украины признали, что диалог с Европейским союзом о получении финансовой помощи и введении ограничений в адрес России дается достаточно сложно. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью испанскому изданию El País.

 «Мы выполнили все запрошенные [Брюсселем - прим. ред.] реформы в отношении политических критериев, поэтому, если будет положительная оценка со стороны Европейской комиссии, переговоры о вступлении должны начаться как можно скорее», — считает Стефанишина.
Вице-премьер также рассказала, что Украина обеспечила уровень доверия к институтам, которые были определены вместе с украинскими союзниками, чтобы иметь репутацию честности. Кроме того, Киев старается избегать напряженности в вопросе дальнейшего оказания поддержки, поэтому Украина «сделала шаг к деполитизации зернового вопроса».

Также, по словам Стефанишиной, в первом квартале этого года генпрокуратура открыла более 2,4 тысячи уголовных дел по делам о коррупции, по которым уже вынесли примерно 2 тысячи приговоров. Этот показатель на 51,8% больше, чем за такой же период предыдущего года.

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#переговоры
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СМИ: Трамп собрал деньги на предвыборную кампанию из-за скандалов
Bloomberg: Трамп собрал $45 млн на предвыборную кампанию благодаря скандалам
05 октября 2023, 08:23

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп собрал более 45,5 миллиона долларов для предвыборной кампании в третьем квартале 2023 года из-за скандальной славы, получившей благодаря выдвинутых против него обвинений. Об этом сообщает американская компания Bloomberg.

«Трамп использовал свои многочисленные проблемы с законом, чтобы побудить спонсоров вносить средства для его кампании», — пишет Блумберг.
Напомним, что 6 января 2021 года последователи Трампа совершили нападение на Капитолий и заблокировали на несколько часов работу конгресса. Протестующих выдворили из помещения, после чего конгрессмены подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. После этого события сотни граждан были арестованы за участие в штурме. Дональд Трамп получил 4 обвинения за сговор против США и попытку вмешательства в официальные процедуры. Свою вину экс-президент отрицает.

Политик также известен по распространению товаров с его снимком из тюрьмы, сделанным в тюрьме округа Фултон.

По информации агентства, Трамп обогнал остальных претендентов на президентский пост от Республиканской партии. Следующие выборы президента Штатов пройдут в ноябре 2024 года.

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#пост
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В США назвали позором просьбы Зеленского о финансировании Украины
Макгрегор: просьбы Зеленского о финансировании Украины отвратительны
05 октября 2023, 07:03

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Бывший советник руководителя оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Дуглас Макгрегор заявил, что просьбы президента Украины Владимира Зеленского о финансировании Украины позорны. Об этом он написал в личном аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

«Поведение Зеленского отвратительно. <...> Каждые несколько минут он открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США, и у нас нет возможности отследить, куда уходят наши деньги. Это позор», — поделился мнением экс-советник.
Он также добавил, что украинский лидер, который отправил на смерть огромное количество своих граждан, вызывает отвращение своим поведением.

Ранее Макгрегор заявил, что за несколько месяцев Зеленский вернулся «из князей в грязи». Он подчеркнул, что неудачи ВСУ связаны с тем, что поставляемое вооружение Западом находится в неподготовленных руках военнослужащих Украины, которые уже «устали умирать». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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«Это катастрофа»: Киев пришёл в ужас после отставки Маккарти
Politico: В Киеве боятся, что уход Маккарти приведёт к прекращению помощи США
05 октября 2023, 06:46

Фото: iStock/ValleraTo

Журналистка Вероника Мелкозерова заявила, что официальные лица Украины в частных беседах выражают беспокойство по поводу будущей помощи Киеву со стороны США из-за отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Об этом пишет Politico.
По мнению Мелкозеровой, после ухода Маккарти будущая американская помощь Украине оказалась в «подвешенном состоянии».

Журналистка добавила, что в приватных беседах с представителями действующей киевской власти «господствуют замешательство и страх».

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#украина
#киев
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Старовойт: Украинские беспилотники атаковали инфраструктуру в Курской области
05 октября 2023, 06:29

Фото: официальный сайт Кремля

В ночь на 5 октября три украинских беспилотных летательных аппарата атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Курской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, имеются отключения электричества, но аварийные службы уже работают над восстановлением ситуации.

Ранее Следственный комитет России (СКР) заочно выдвинул обвинения в совершении террористических актов на территории РФ представителям высшего военного руководства Украины, в том числе главе Главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку и командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе.

По данным следствия, эти люди причастны к организации и совершению более ста ударов БПЛА по Москве и Подмосковью, Крыму и Севастополю, Белгородской, Ростовской, Брянской областям и другим регионам РФ за период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.

Удары по пограничным территориям России стали ответом властей Украины на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#украина
#беспилотник
#бпла
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Бжания: Абхазия может присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии
05 октября 2023, 06:08

Фото: iStock/rarrarorro

Абхазия не исключает возможность в будущем присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, поскольку это отвечает интересам развития республики. Об этом заявил в эксклюзивном интервью «Известиям» абхазский президент Аслан Бжания.
«Союз независимых республик, равноправных — это новая синергия, это возможность развития и этносов, проживающих в этих государствах, и более высокий уровень безопасности», — глава Абхазии.

Сухум также готов к углублению военно-технического сотрудничества с РФ, проходят совместные учения двух государств. На побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования Военно-Морского Флота РФ, сообщил Бжания.

Ранее  секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил РИА Новости, что участие Абхазии в Союзном государстве вполне возможно, но для этого нужно устанавливать доверительные отношения с Минском. Шамба считает, что начать следует с экономического сотрудничества. Секретарь Совбеза отметил, что в настоящее время в Абхазии уже обсуждаются некоторые белорусские проекты, равно как и проекты Абхазии — в Белоруссии.

Белоруссия официально не признавала независимость Абхазии. В сентябре прошлого года белорусский лидер Александр Лукашенко впервые посетил Сухум с официальным визитом и обсудил с президентом Абхазии Асланом Бжанией вопросы укрепления взаимоотношений и сотрудничества двух стран.

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