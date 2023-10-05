В Абхазии заявили о готовности к использованию порта, как пункта ВМФ России

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Порт в Абхазии готов для создания пункта постоянного базирования Военно-морского флота России. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Очамчырского района.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам информацию о дислокации российских военных кораблей Черноморского флота в Абхазии. Песков отметил, что все вопросы, которые связаны с дислокацией российских подразделений, кораблей и частей, находятся в компетенции Минобороны России.
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Екатерина Коршунова