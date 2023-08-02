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В акватории Балтийского моря начались военные учения

Минобороны: В акватории Балтийского моря начались учения «Океанский щит-2023»
02 августа 2023, 12:45

Фото: iStock/Roman Zaika

Российские военные начали учения «Океанский щит-2023» в акватории Балтийского моря. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
По информации ведомства, в учениях примут участие более 30 боевых кораблей, 30 летательных аппаратов и около шести тысяч военнослужащих ВС РФ.

Целью учений станет проверка обороноспособности и готовности к защите национальных интересов. Также, будет проведено боевое слаживание штатов, задействованных в обеспечении безопасности.


Ранее сообщалось, что Минск и Москва расширят деятельность совместных учебно-боевых центров.

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В Кремле назвали позицию правительства по участию в МВФ аргументированной
Песков счел аргументированным отказ правительства выйти из МВФ
02 августа 2023, 14:01

Фото: сайт Кремля

Кремль поддерживает позицию правительства РФ по отказу от выхода из Международного валютного фонда. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также назвал отказ правительства по выходу из МВФ важной позицией и отметил, что она была аргументирована. 

Напомним, с инициативой о выходе России из МВФ выступили члены партии КПРФ. Проект документа был внесен на рассмотрение. Правительство сочло невозможным поддержать предложение, так как для вложенных российских активов подобное решение могло бы стать рискованным. 

Ранее сообщалось, что Путин изложил Эрдогану причины, по которым Россия вышла из зерновой сделки.

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#песков
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Путин изложил Эрдогану причины, по которым Россия вышла из зерновой сделки
Путин в беседе с Эрдоганом подтвердил готовность России вернуться в зерновую сделку
02 августа 2023, 13:47

Фото: iStock/yulenochekk

В ходе переговоров российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Эрдоганом, была подтверждена готовность России вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. Об этом сообщили в Кремле.
Ранее сообщалось о телефонном разговоре лидеров России и Турции.

В ходе переговоров, Эрдоган заявил, что Анкара продолжит предпринимать все усилия для того, чтобы черноморская зерновая инициатива была возобновлена. В свою очередь, президент России заверил, что Москва готова продолжить действие зернового соглашения, но при условии выполнения Западом всех договоренностей и обязательств перед Россией.

Также, стороны обсудили варианты поставок российского продовольствия. 

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#рф
#эрдоган
#зерновая сделка
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Politico: союзники Киева разочарованы безуспешным контрнаступлением ВСУ
02 августа 2023, 13:34

Фото: iStock/Photoboyko

Руководства стран-союзниц Украины возлагали большие надежды на успех второй фазы контрнаступления ВСУ, однако они были разочарованы отсутствием результатов. Об этом говорится в статье издания Politico.
«Если сторонники Украины надеялись на прорыв после того, как на прошлой неделе киевские войска предприняли новое наступление, то их постигло сильное разочарование», - говорится в сообщении издания.

В статье подчеркивается, что вторая волна контрнаступления не имеет успехов, как и первая. При этом, согласно источника из Пентагона, в украинском наступлении принимают участие около 150 тысяч военнослужащих. Среди них также есть бригады, которые обучались на Западе. Кроме того, в резерве ВСУ находятся войска, которые пытаются обнаружить слабые места в обороне ВС РФ.

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#сша
#россия
#всу
#вс рф
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Раскрыты подробности разговора Путина и Эрдогана
Эрдоган и Путин договорились о визите российского лидера
02 августа 2023, 13:06

Фото: сайт Кремля

В канцелярии президента Турции Тайипа Эрдогана сообщили, Владимир Путин отправится с визитом в Анкару.
Накануне, стало известно о телефонном разговоре Владимира Путина с турецким коллегой Эрдоганом.

Лидеры стран договорились о визите российского президента в страну. Также, в ходе переговоров, Эрдоган сообщил, что Анкара продолжит прикладывать ​усилия для возобновления зернового соглашения. 

Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за невыполнения договоренностей сторонами соглашения. 

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#соглашения
#путин
#эрдоган
#переговоры
#зерновая сделка
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Медведев призвал Зеленского задуматься, что он сделал со своей страной
02 августа 2023, 12:51

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России, экс-премьер Дмитрий Медведев призвал президента Украины Владимира Зеленского посетить украинские города и лично увидеть, что он сделал со своей страной.
«Деятель в грязной зелёной майке сказал, что россияне серьёзно почувствуют результаты их работы. Он бы, урод с напудренным носом, лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооружённых сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичёвске и др. после террористических атак Украины», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Таким образом, Медведев призвал Зеленского задуматься, что он сделал со своей страной. Сам Зеленский заявил, что в результате российских ударов, на территории страны есть разрушения, самые серьезные из них - на юге. Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары. А мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех взрывах в Шевченковском районе города.

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#россияне
#telegram
#медведев
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Песков: касающаяся России часть зерновой сделки до сих пор не выполнена
02 августа 2023, 12:35

Фото: сайт Кремля

Россия готова вернуться к зерновой сделке только после того, как будут выполнены ее условия, касающиеся РФ, что до сих пор сделано не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только к переговорам, но и к самой сделке, незамедлительно готовы сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ», - рассказал Песков.

Он подчеркнул, что эти условия до сих пор выполнены не были. При этом, по словам Пескова, между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом сейчас идет телефонный разговор. Его результаты будут известны позже.

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#россия
#песков
#рф
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Песков: Путин ведет переговоры с Эрдоганом
Песков: Путин проводит переговоры с Эрдоганом
02 августа 2023, 12:28

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что российский лидер Владимир Путин проводит переговоры с турецким коллегой Эрдоганом.
Спикер Кремля в настоящее время не назвал детали разговора президентов. 

Предварительно, лидеры стран могут обсудить условия возобновления зернового соглашения.

Ранее, издание WSJ сообщало, что глава российского государства игнорирует попытки Эрдогана провести переговоры о зерновой сделке. По мнению авторов статьи, к переговорам, Кремль стараются склонить ряд посредников, заинтересованных в возобновлении договора. 

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#песков
#переговоры
#турция
#зерновая сделка
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МИД РФ призвал наладить диалог между сторонами конфликта в Нигере
02 августа 2023, 12:18

Фото: iStock/Ilya Burov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает важным не допустить деградации ситуации в Нигере. Об этом Захарова сообщила во время брифинга.
Захарова добавила, что Россия выступает за проведение национального диалога для установления мира. По словам официального представителя МИД, угроза применения силы в отношении Нигера не будет способствовать урегулированию конфликта в Нигере.

Напомним, ранее тысячи человек в Нигере протестуют против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Отмечается, что активисты скандировали лозунги, которые направлены против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из участников акции размахивали флагами России.

Бойцы президентской гвардии ранее сообщили о смещении Мохамеда Базума с поста президента Нигера. В среду, 26 июля, они захватили дворец и резиденцию Базума и объявили о закрытии границ в государстве.

На данный момент власти Нигера объявили об открытии границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом.

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#франция
#конфликт
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Захарова обвинила США в оправдании атак беспилотников на Москву
Захарова: США оправдали террористические методы Украины
02 августа 2023, 11:33

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США, отказавшись осуждать атаки Киева на территорию РФ, официально оправдали террористические методы украинских властей. Об этом она сообщила в ходе брифинга.
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, США выступили с официальным оправданием атак ВСУ на здание офисного центра. Своими действиями они подтвердили, что киевский режим может продолжать наносить удары по гражданским объектам Москвы. 

Захарова отметила, что Украина использует для атак вооружение и технику, которую ей предоставляет Запад. США оказывают Киеву различную поддержку, в том числе, информационную, подчеркнула дипломат. 

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#захарова
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