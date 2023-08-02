В акватории Балтийского моря начались военные учения

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Российские военные начали учения «Океанский щит-2023» в акватории Балтийского моря. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
По информации ведомства, в учениях примут участие более 30 боевых кораблей, 30 летательных аппаратов и около шести тысяч военнослужащих ВС РФ.
Целью учений станет проверка обороноспособности и готовности к защите национальных интересов. Также, будет проведено боевое слаживание штатов, задействованных в обеспечении безопасности.
Ранее сообщалось, что Минск и Москва расширят деятельность совместных учебно-боевых центров.
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Целью учений станет проверка обороноспособности и готовности к защите национальных интересов. Также, будет проведено боевое слаживание штатов, задействованных в обеспечении безопасности.
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Анастасия Крестьянова