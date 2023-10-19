В американской разведке заявили, что нашли только «легкие повреждения» в больнице в Газе

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Разведывательное сообщество США провело расследование в разрушенной под израильскими ударами больнице в секторе Газа и заявило, что увидело там только «легкие повреждения», передает CNN.
«Разведывательное сообщество США оценивает, что, вероятно, от 100 до 300 человек погибли при взрыве в больнице «Аль-Ахли» в Газе», - прокомментировали ситуацию на телеканале.
При этом, в американской разведке отметили, что расследование продолжается, и данные могут измениться.
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