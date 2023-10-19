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В американской разведке заявили, что нашли только «легкие повреждения» в больнице в Газе

CNN: В США заявили, что при ударе по больнице в Газе погибли до 300 человек
19 октября 2023, 21:21
Фото: iStock/Roman Novitskii

Фото: iStock/Roman Novitskii

Разведывательное сообщество США провело расследование в разрушенной под израильскими ударами больнице в секторе Газа и заявило, что увидело там только «легкие повреждения», передает CNN.
«Разведывательное сообщество США оценивает, что, вероятно, от 100 до 300 человек погибли при взрыве в больнице «Аль-Ахли» в Газе», - прокомментировали ситуацию на телеканале.

При этом, в американской разведке отметили, что расследование продолжается, и данные могут измениться.


В это время израильская армия ЦАХАЛ продолжает наносить смертоносные удары по Палестине. Не так давно ракеты попали в лагерь беженцев Джабалия в окрестностях мечети Анвара Азиза. Погибли по меньшей мере 18 человек, еще десятки получили ранения разной степени тяжести.

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ЦАХАЛ получила «зеленый свет» на операцию в Газе
19 октября 2023, 21:40

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила «зеленый свет» на операцию в секторе Газа, об этом заявил министр экономики Израиля Нир Баракат в эфире телеканала ABC News.
«Армия получила зеленый свет (на вход в сектор Газа). Израильское правительство приняло решение, оно дало зеленый свет армии уничтожить их (ХАМАС), и теперь дело за армией», - прокомментировал ситуацию Баракат.

Он также отметил, что уничтожение ХАМАС для израильский военных должно стать более приоритетным, чем освобождение заложников и попытки избежать жертв среди мирного населения. 

Ранее журналисты Reuters заявили, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

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#сектор газа
#палестина
#израиль
#армия
#операция
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США планируют поставить Израилю снаряды, изначально предназначавшиеся для Украины
Axios: США отправит Израилю снаряды, предназначавшиеся для Украины
19 октября 2023, 21:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США собираются поставить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые изначально планировалось отправить Украине. Об этом сообщает портал Axios.
Отмечается, что будет отправлено вооружение 155 мм калибра. 

По словам официальных лиц США, поставка снарядом Израилю не изменит ситуацию на Украине, поскольку у ВСУ достаточно ранее поставленного вооружения. 

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский недоволен тем, что западные союзники, которые оказывали всестороннюю поддержку Украине, переключились на Израиль. Украина ушла из числа первоочередных мировых проблем ещё и из-за неудач ВСУ на фронте. 

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#сша
#израиль
#украина
#вооружение
#поставки
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«Купол падёт»: Эксперты объяснили, почему ПРО могут не помочь Израилю
Bloomberg: «Железный купол» может не справится с ударами ХАМАС
19 октября 2023, 20:49

Фото: iStock/Alexyz3d

Считающаяся одной из самых мощных в мире система ПРО «Железный купол» может не выдержать удары при расширении конфликта, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.
«Если «Хезболлах» вступит в текущий конфликт, безусловно, существует риск того, что «Железный купол» будет подавлен ракетным огнем», - прокомментировал ситуацию собеседник издания. 

В Bloomberg напомнили, что «Хезболлах» - самый мощный негосударственный актор в мире, который обладает колоссальными запасами неуправляемых артиллерийских ракет, а также баллистических, противовоздушных и противотанковых ракет.

Сегодня израильская система ПРО «Железный купол» не смогла перехватить ракету, в результате чего она упала в районе на севере страны. Пострадали трое местных жителей, которым оказывают помощь медицинские работники.

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#конфликт
#ракета
#израиль
#палестина
#сектор газа
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В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ нанёс удары по 160 школам анклавы
19 октября 2023, 20:12

Фото: iStock/Giladvalkor

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала эскалации конфликта нанесла удар по 160 школам в секторе Газа, об этом заявила пресс-служба правительства сектора Газа, связанного с палестинским движением ХАМАС.
«Бомбардировкам подверглись 160 школ, из них 19 прекратили свою работу», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

По последним данным ​палестинского Минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли ​3785, 1524 из них - дети. Еще 12,5 тысяч человек пострадали и находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.

Ранее Reuters сообщило в своей статье, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

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#сектор газа
#израиль
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Миротворцы РФ выставили 10 постов в Карабахе
19 октября 2023, 19:53

Фото: istockphoto.com/salajean

Российские миротворцы выставили 10 постов в Карабахе для обеспечения безопасности в регионе.
«Для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям выставлено 10 постов, в том числе пять совместно с азербайджанской стороной. При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населённых пунктов Карабаха», — приводит РИА Новости соответствующих текст бюллетеня Минобороны.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявлял, что миссия российских миротворцев в Нагорном Карабахе остаётся востребованной. Так, по словам Галузина, точка в конфликте ещё не поставлена. Он отметил, что присутствие миротворцев является фактором спокойствия для тех людей, которые остались или могут вернуться в Карабах.

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#нагорный карабах
#пост
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В ООН заявили о существовании риска геноцида в Газе из-за действий Израиля
19 октября 2023, 19:40

Фото: istockphoto/e-crow

Эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) считают, что в секторе Газа существует реальный риск геноцида против палестинцев, так как еврейское государство руками своих военных совершает преступление против человечности.
17 октября был нанесен удар по баптистской больнице Аль-Ахли на территории анклава. По информации палестинского министерства здравоохранения, в результате взрыва погибло более 500 человек. ХАМАС обвинил в атаке на мирный объект Израиль. Представители ЦАХАЛ, напротив, утверждают, что в больницу попала ракета, неудачно запущенная боевиками палестинского движения. Эксперты считают, что установить истинного виновника атаки можно только в результате независимого расследования, которое в настоящий момент невозможно.

Ранее Израиль заявлял о проведении наземной операции на территории сектора Газа, невиданной по своей жестокости. Специалисты ООН высказывали опасения, что это может привести к гуманитарной катастрофе.

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#сектор газа
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Общественники Молдавии выступили с требованием защитить русский язык в стране
Общественники Молдавии требуют защитить молдавский и русский языки
19 октября 2023, 19:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Необходимо усилить защиту молдавского и русского языка в Молдавии из-за постоянных угроз запрета. Об этом РИА Новости рассказал председатель Общественного совета страны, исполнительный секретарь патриотической платформы «Народный союз Молдовы» Вячеслав Пержу.
Ранее глава правительства Румынии Марчел Чолаку в ходе пресс-конференции с участием премьер-министра Украины Денисом Шмыгалем заявил, что страны приняли решение запретить молдавский язык на территории Украины. Признанным становится лишь румынский язык.

Собеседник РИА Новости отметил, что попытки политиков оказать давление на молдавский язык и запретить русский язык не устраивают народ, поскольку оба эти языка активно используются и всегда были на территории страны. 

Общественник отметил, что в Молдавии планируется проведение собрания, на котором граждане страны смогут озвучить свою позицию касаемо действий властей по отношению к языкам. 

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#запрет
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Израиль эвакуирует своих дипломатов из Турции
19 октября 2023, 19:20

Фото: istockphoto/e-crow

Израиль решил экстренно эвакуировать своих дипломатов из Турции на фоне массовых антиизраильских демонстраций в мусульманских странах в ответ на ракетный удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибло свыше 500 человек.
До этого израильские власти призывали всех граждан страны срочно покинуть Турцию из соображений безопасности, сообщает телеграм-канал Readovka. В ночь на 18 октября разъяренная толпа устроила настоящий штурм консульства Израиля в Стамбуле. Перед этим турки расстреливали здание при помощи петард и фейерверков. Масштабные акции состоялись тогда также в Ливане, Иордании, Ливии и многих других странах.

Ранее лидер движения ХАМАС Халед Машаль призывал мусульман от разговоров и призывов перейти к «джихаду на местах». Также многие арабские политики предрекали Израилю войну на нескольких фронтах.

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Глава Минобороны Израиля Галлант заявил о скором приказе войти в Газу
19 октября 2023, 19:05

Фото: istockphoto/Naeblys

Военным Армии обороны Израиля в скором времени будет отдан приказ войти в пределы сектора Газа. Об этом заявил глава министерства обороны страны Йоав Галлант.
Ранее стало известно, что Израиль готовит невиданною по своей жестокости операцию по вторжению в пределы анклава в ответ на нападение боевиков палестинской организации ХАМАС 7 октября, передает The Times of Israel.

«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Приказ скоро будет», — сообщил глава израильского оборонного ведомства, обращаясь к солдатам.

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.

В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава.

Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: прекращена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

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