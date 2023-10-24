В американском Конгрессе высказались о помощи Изарилю

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Помощь Соединенных Штатов Израилю не должны быть привязана к конфликту на Украине, об этом заявил конгрессмен-республиканец Эли Крэйн в статье для Newsweek.
«Любая дополнительная помощь, направляемая Израилю правительством США, ни при каких обстоятельствах не должна быть привязана к дополнительному финансированию конфликта на Украине», - прокомментировал ситуацию Крэйн.
Он также отметил, что внешние цели Соединенных Штатов необходимо оценивать индивидуально, однако, предпочтение, все же, стоит отдавать внутренним проблемам страны.
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Евгения Парфентьева