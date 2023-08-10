В американском конгрессе возмутились планам Байдена по Украине

Фото: iStock/YayaErnst
Республиканцы жестко отреагировали на просьбу американского лидера Джо Байдена выделить дополнительное финансирование Украине, сообщает FoxNews.
«Мы не можем продолжать выгребать деньги за дверь, чтобы поддержать этот конфликт без подотчетности или прозрачности. Американцам надоело, что Вашингтон сломя голову бросается в бесконечные войны», - прокомментировал ситуацию конгрессмен от Северной Каролины Дэн Бишоп.
При этом, в статье отметили, что даже те представители республиканской партии, которые ранее выступали за поддержку Украины, сейчас теряются в догадках – чего именно хочет добиться Байден и сколько еще американских денег должно пойти на поддержку конфликта, развернувшегося на территории другой страны.
Читайте также:
Байден в очередной раз нагрубил журналисту, назвав его вопрос мерзким
Конгресс США: В прошлом году семья Джо Байдена получала финансирование из России
В США заявили, что слова Байдена о Путине вскрыли правду об Украине
Евгения Парфентьева