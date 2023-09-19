«Отвалите»: В Америке признали провал действий НАТО из-за России

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Россия резко ответила на провокационную политику США по расширению НАТО. Такое заявление сделал Американский экономист и директор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу The Duran.
«Россия сейчас говорит Вашингтону «нет», и другие страны следуют ее примеру, говоря: «Отвалите. Нам не нужен мир, в котором господствуют Соединенные Штаты. Нам нужен многополярный мир», — заявил Джеффри Сакс.По мнению эксперта, противостояние США и России выходит на новый уровень. Он отметил, что Штаты еще не осознают свое шаткое положение на мировой арене. Именно поэтому российско-украинский конфликт становится переломным моментом.
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Алина Юрчак