В Амстердаме прошел митинг против нацизма на Украине

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В Амстердаме прошел митинг против украинского нацизма и поставок Киеву вооружений. Об этом пишет РИА Новости в Телеграм-канале.
Отмечается, что участники митинга вышли на городскую площадь с плакатами «Мы устали от войны», «Остановите фашизм и нацизм на Украине», «НАТО провоцирует войну против России и Украины» и «Давайте покупать еду, а не оружие».
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Диана Аванесян