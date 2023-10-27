Восьмиклассница в попытке спастись выпрыгнула из окна и сломала позвоночник

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В Амурской области ученица восьмого класса пыталась сбежать из плена, выпрыгнув из окна. В квартире ее заперли «подружки», так как у одной из них та увела кавалера.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, происшествие случилось в городе Тында. Три подруги, которым от 16 до 18 лет, заманили 14-летнюю девочку, заманивая распитием виски. Сначала компания проводила время, но чуть позже пострадавшей начали предъявлять претензии за одного из их знакомых парней. Подростки были недовольны, что симпатичная восьмиклассница привлекла внимание парня.
Девочку запугали и заперли в комнате. Она просидела там 3 часа и все таки решила сбежать. Восьмиклассница занималась скалолазанием и даже одерживала победу на соревнованиях. Она попыталась слезть по стене, но не получалось. В итоге она решила прыгнуть с высоты третьего этажа.
Восьмиклассницу доставили в больницу с серьёзным переломом позвоночника.
В отношении так называемых подруг возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы организованной группой».
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Девочку запугали и заперли в комнате. Она просидела там 3 часа и все таки решила сбежать. Восьмиклассница занималась скалолазанием и даже одерживала победу на соревнованиях. Она попыталась слезть по стене, но не получалось. В итоге она решила прыгнуть с высоты третьего этажа.
В отношении так называемых подруг возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы организованной группой».
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Алина Юрчак