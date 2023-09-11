В Англии испугались последствий войны с Россией

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Королевские военно-воздушные силы Великобритании намного слабее ВКС РФ, так как уступают им по количеству воздушной техники в 8 раз. Об этом сообщает Daily Mail.
Сообщается, что королевские военно-воздушные силы имеют 169 истребителей против 1500 российских. По информации британских ВВС, совершенство самолетов компенсирует их небольшое число.
Отмечается, что министерство обороны в своем отчете сообщило, что страна «находится в опасном положении».
Напомним, ранее российский истребитель Су-35 показал ошеломляющие результаты на полях специальной военной операции, сообщает американское издание Military Watch Magazine.
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Отмечается, что министерство обороны в своем отчете сообщило, что страна «находится в опасном положении».
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Екатерина Коршунова