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В Англии испугались последствий войны с Россией

DM: российская авиация сметет британскую в случае войны с Россией
11 сентября 2023, 10:49
Фото: iStock/javarman

Фото: iStock/javarman

Королевские военно-воздушные силы Великобритании намного слабее ВКС РФ, так как уступают им по количеству воздушной техники в 8 раз. Об этом сообщает Daily Mail.
Сообщается, что королевские военно-воздушные силы имеют 169 истребителей против 1500 российских. По информации британских ВВС, совершенство самолетов компенсирует их небольшое число.

Отмечается, что министерство обороны в своем отчете сообщило, что страна «находится в опасном положении».


Напомним, ранее российский истребитель Су-35 показал ошеломляющие результаты на полях специальной военной операции, сообщает американское издание Military Watch Magazine.

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#сша
#самолёты
#фрг
#операции
#вс рф
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Встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться 13 сентября
11 сентября 2023, 10:52

Фото: РИА Новости / Александр Сафронов

Встреча президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти 13 сентября. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на телевидение Южной Кореи.
Как сообщает издание, Ким Чен Ын отправиться в Россию из Пхеньяна, скорее всего, на бронепоезде. Поезд прибудет во Владивосток, где и пройдет встреча с президентом России.
В прошлый раз Ким Чен Ын посещал Россию в 2019 году. Северокорейский лидер прибыл на станцию Хасан, после чего поехал во Владивосток. 

Ранее сообщалось, что КНДР спустила на воду новую ядерную подводную лодку с тактическим ядерным оружием. Ким Чен Ын отметил, что КНДР будет дальше развивать корабельную промышленность и модернизации боевых сил. В то время как Соединенные Штаты, встревоженные взаимодействием России и Южной Кореи, просят северокорейцев отказываться от поставок вооружения в Россию.

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#россия
#владимир путин
#саммит
#встреча
#кндр
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Клишас потребовал зеркальных мер в ответ на запрет ЕС ввозить машины и смартфоны
11 сентября 2023, 10:43

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что западные санкции, которые направлены в отношении всех россиях, это «дискриминация в чистом виде на основании паспорта». Об этом Клишас написал в своем телеграм-канале.
По словам Клишаса, ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут оказать влияние на отмену дискриминационных правил. 

Напомним, Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. 

В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях.

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#санкции
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#ограничения
#импорт
#ес
#евросоюз
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Лимаренко осудил Японию за сброс воды с АЭС «Фукусима-1»
11 сентября 2023, 10:30

Фото: iStock/ArtwayPics

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко решительно осудил Японию за сброс воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1», подчеркнув, что такая высокотехнологичная нация не должна была допустить этого.
«Очень горько, что наши соседи - такая культурная высокотехнологичная нация - сбрасывают отходы в океан. Это просто позорище. Конечно, такого допускать нельзя было. И китайцы возмущаются, и корейцы, и возмущаемся мы», - цитирует РИА Новости Лимаренко.

По его словам, пока не понятно, как это повлияет на флору и фауну в долгосрочной перспективе. Он отметил, что японцы не должны были так поступать, так как это является признаком слабости. Лимаренко уверен, что «третья экономика мира может позволить себе работать с этим по-другому».

Глава Сахалина напомнил, что главная рыба на Тихом океане – российская, именно её покупают во всем мире, подчеркнув, что сброс воды является плохим делом.

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#рыба
#экономика
#соседи
#отходы
#новости
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Президент Бразилии да Силва не знает, задержат ли Путина в случае приезда в страну
11 сентября 2023, 10:08

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент Бразилии Лула да Силва заявил журналистам, что не может точно сказать, будет ли задержан президент России Владимир Путин по ордеру МУС в случае его приезда в страну. Об этом сообщает DW.
При этом 10 сентября, в воскресенье, он уверенно заявил, что Путина ни в коем случае не арестуют в случае приезда в Бразилию.

«Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Могу вам сказать, что, если я буду президентом Бразилии, и он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют», - заявил да Силва в кулуарах на встрече G20 в Дели.

Сегодня, 11 сентября, бразильский лидер заявил, что не знает, задержит ли Путина бразильское правосудие. По его словам, подобное решение принимает судебная власть, а не правительство. 

Напомним, следующий саммит G20 пройдёт в Рио-де-Жанейро в 2024 году. При этом Бразилия является подписантом Римского устава, согласно которому необходимо выдавать тех, на кого Международный уголовный суд выписал арест.

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#суд
#арест
#правительство
#бразилия
#лидер
#путин
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Politico: Ход Путина вынуждает ЕС экстренно расширяться
11 сентября 2023, 10:05

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Решение лидера РФ Владимира Путина о проведении СВО на Украине и присоединении новых территорий вынуждает Европейский союз расширяться, однако это может провоцировать ряд проблем для блока.
Об этом сообщает американская медиа-организация Politico.

«Присоединение новых регионов к РФ Владимиром Путиным подтолкнуло лидеров Евросоюза к разработке собственных планов расширения. В настоящее время ведется работа по привлечению в блок из 27 стран до восьми новых членов», — сообщается в публикации.
Автор статьи утверждает, что Россия вынуждает Евросоюз принимать такие решения, несмотря на трудоемкий процесс расширения. В материале Politico указано, что сейчас предпринимаются шаги по привлечению в ЕС из 27 государств до 8 новых членов.

«Присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры», — поделились мнением западные журналисты.

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СМИ анонсировали крупнейшие военные учения НАТО

В Британии заявили, что Путин унизит Запад, сохранив новые регионы России

#россия
#журналисты
#медиа
#евросоюз
#сво
#рф
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СМИ анонсировали крупнейшие военные учения НАТО
FT: НАТО планирует провести крупнейшие военные учения со времен холодной войны
11 сентября 2023, 10:04

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Газета Financial Times сообщает о том, что страны-члены НАТО планируют провести в 2024 году крупнейшие военные учения со времен холодной войны.
По данным издания, в ходе учений будут собраны более 40 тысяч военных для отработки действий по отражению нападения России против одного из членов Североатлантического альянса. Отмечается, что учения будут иметь название «Стойкий защитник». Их начало запланировано на весну 2024 года.

Сообщается, что учения пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии. В учениях также будет задействована Швеция, чья заявка на вступление в НАТО еще не одобрена Турцией и Венгрией.

Напомним, ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на границе Румынии и Украины было обнаружено несколько обломков, которые могут быть фрагментами российских дронов. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет информации о том, что инцидент с найденными обломками БПЛА в Румынии был «преднамеренной атакой России».

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#сша
#учения
#бпла
#швеция
#нато
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Глава ФТС Давыдов назвал беспределом запрет на ввоз шампуней и смартфонов в ЕС
11 сентября 2023, 09:09

Фото: iStock/butenkow

Запрет на въезд россиян в ЕС на своих автомобилях, со смартфонами и шампунями является «полным беспределом», при этом повлиять на это Россия не может. Так новый запрет прокомментировал врио руководителя ФТС Руслан Давыдов.
Ранее в ЕК заявили, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях. Раз оно попадает под определенные таможенные коды и произведено в России, то ввозить его в страны Евросоюза нельзя, так как это нарушило бы санкции.

«Глупость европейцев и вообще полный беспредел, то что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», — цитирует РБК Давыдова. 

По его словам, страны ЕС ранее уведомили Россию, что таможенное сотрудничество с ней заморожено. Таким образом, они могут распоряжаться на своей территории основными принципами таможенного оформления. Россия при этом повлиять на такой шаг силами ФТС не в состоянии, добавил Давыдов.

Он также выразил надежду на то, что россияне являются более цивилизованными, и «подобный беспредел» творить не будет. 

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#россия
#товары
#сотрудничество
#импорт
#евросоюз
#ек
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Киев
11 сентября 2023, 08:59

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с официальным визитом. Об этом сообщает украинское издание «Клименко тайм».
Уточняется, что визит главы МИД ФРГ заранее анонсирован не был. По прибытии она подчеркнула, что Украина может рассчитывать на дальнейшую помощь Германии в конфликте с Россией.

Уточняется, что Бербок уже четвертый раз приехала на Украину с начала проведения Россией специальной военной операции.

Напомним, 6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября утром прибыл в Киев с ранее не анонсированным визитом. Тогда он заявил, что Вашингтон отметил прогресс в контрнаступлении ВСУ, которое критикуют западные СМИ, а в России называют провальным.

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#помощь
#мид
#украина
#фрг
#операции
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В Британии заявили, что Путин унизит Запад, сохранив новые регионы России
Полковник Кемп: Путин унизит Запад, сохранив новые регионы России
11 сентября 2023, 07:36

Фото: iStock/macky_ch

Сохранение президентом России Владимиром Путиным новых российских регионов приведет к унижению Запада. Такое мнение выразил британский полковник в отставке Ричард Кемп.
«Это, очевидно, стало бы катастрофой для Украины, а также поражением НАТО. Для Путина это стало бы победой», — написал Кемп в своей статье.

По его словам, сохранение Россией территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей навсегда закроет Украине дорогу в НАТО. При этом униженный Запад будет вынужден попытаться минимизировать свой ущерб.

Ранее журналист Чей Боуз заявил, что на Западе ошиблись, предполагая, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте в конфликте на Украине и уже вынужденно начали восхищаться её действиями на поле боя. Он пояснил, что прокси-война Запада на Украине уже приближается к провалу, неоконсерваторы, стоящие за этим фиаско, постепенно теряют возможности для отступления.

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#сша
#россия
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