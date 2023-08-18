Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Анкаре назвали утверждения WSJ о помощи России и шантаже Вашингтона чушью

В Анкаре назвали утверждения WSJ о помощи России и шантаже Вашингтона чушью

18 августа 2023, 13:44

Фото: iStock/george tsartsianidis

Дипломатический источник в Анкаре заявил, что утверждения Запада о том, что Турция якобы помогает РФ обходить санкции – чушь.
По словам источника, у Турции особая роль в посредничестве по урегулированию украинской ситуации. Он также отметил, что США уведомили Турцию о последствиях помощи РФ в обходе рестрикций.

Ранее выяснилось, что власти США планируют принять меры против Турции из-за ее действий, которые Вашингтон расценил в качестве помощи России с обходом международных санкций. Власти США стараются добиться от Турции соблюдения ограничений против РФ, однако вместе с тем «избежать сценария, при котором турецкая сторона будет подвергнута санкциям».


Отмечается, что в Вашингтоне крайне обеспокоены тем, что Турция может помогать России обходить международные санкции.

Читайте также:

WSJ: Вашингтон шантажирует Анкару, чтобы она перестала помогать России

В США признали провал антироссийских санкций

России удалось «расколоть» коллективный Запад
#сша
#меры
#запад
#рф
#санкции
#турция
Читайте нас в
США намерены «поддержать» избирательные процессы в Грузии
18 августа 2023, 14:45

Фото: istockphoto.com/Diy13

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о планах найти специалиста, который займётся внедрением американской стратегии по политическим процессам в Грузии.
По задумке Штатов, это «поможет» властям Грузии в «повышении честности выборов».

«USAID/Грузия сотрудничает с правительством Грузии, местными организациями гражданского общества и международными НПО для повышения честности выборов и вовлечённости граждан в политические процессы», — приводит RT текст соответствующего документа.

В USAID добавили, что такие меры направлены в том числе и на то, чтобы дать возможность избирателям Грузии «эффективно требовать» предвыборных платформ и политических программ.

При этом влияние США в ЕС начинает уменьшаться, о чём может сигнализировать уход американского инвестора и финансиста Джорджа Сороса из Европы. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, отметив, что такая ситуация может сигнализировать о грядущем переделе сфер влияния.

«Есть гипотеза, что Западной Европой будет управлять Лондон, а в Восточной будет хаос, к чему и готовят Польшу, которая должна будет устроить войнушку. Кто-то говорит, что США точно не будут уходить, но тогда возникает вопрос, почему Фонд Сороса на днях закрыл практически все программы по Евросоюзу», — заявил в беседе с «Царьградом» Хазин.

Читайте также:

ЕС профинансирует «информационные услуги» для украинских журналистов

WSJ: Вашингтон шантажирует Анкару, чтобы она перестала помогать России

WP: В США конгрессмены выступили против помощи Киеву из-за прогноза разведки
#сша
#грузия
#ес
#политика
Читайте нас в
МИД РФ закрыло въезда в страну ряду официальных лиц Молдавии
18 августа 2023, 14:28

Фото: istockphoto/Nabil Kamara

Россия закрыла въезд в страну некоторым официальным лицам Молдавии в качестве ответа на сокращение численности сотрудников российского посольства.
Такое заявление 18 августа сделало Министерство иностранных дел Российской Федерации.
 
Чрезвычайному и полномочному послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию, вызванному в здание на Смоленской-Сенной площади, заявили протест «в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений», - сообщается на сайте МИД РФ.
Указано, что недружественный шаг приведёт к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений, которые и так находятся в глубоком кризисе.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что количество оставшихся в республике российских дипломатов достаточно для обеспечения качественных услуг.

По словам властей, Россия, якобы, вела в отношении страны враждебную политику, поэтому приняли решение ограничить число российских дипломатов в Молдавии.

Читайте также:

Глава Молдавии уверена, что в стране осталось достаточно российских дипломатов

Молдавия вышла из соглашения по вопросам разоружения в СНГ

Сотрудники посольства РФ в Молдавии прибыли в аэропорт Кишинева
#молдова
#посол
#мид рф
Читайте нас в
ЕС профинансирует «информационные услуги» для украинских журналистов
18 августа 2023, 14:06

Фото: istockphoto.com/artJazz

Европейская служба внешних связей объявила о поиске специалиста для оказания услуг по медиаподдержке представительству Евросоюза на Украине.
Так, подрядчик должен будет мониторить освещение тем, связанных с ЕС, в украинских СМИ, готовить информационные бюллетени для украинских журналистов, поддерживать европейский имидж в соцсетях.
На эти цели планируется выделить €1,5 млн.

«Цель — сотрудничество с основными, формирующими общественное мнение СМИ, которые пользуются популярностью или влиянием в соответствующих областях, а также обеспечение широкого распространения информации и сигналов о ЕС, отношениях между ЕС и Украиной и деятельности представительства ЕС на Украине», — приводит RT текст соответствующего документа.

В то же время в США уже назревают недовольства по поводу постоянной помощи Украине. Так, часть представителей Конгресса выступили против нового пакета помощи Украине в размере $24 млрд.

«Часть американских конгрессменов выступает против нового пакета помощи Киеву в $24 млрд из-за негативного прогноза разведки США о контрнаступлении украинских войск, пишет Washington Post со ссылкой на источники», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение РИА Новости.

Читайте также:

Швейцария поддержала 11-пакет санкций ЕС против России

США выделили дополнительную военную помощь Украине на 200 миллионов долларов

Норвегия поставит Украине антидроновую систему стоимостью выше 70 млн долларов
#сми
#европа
#украина
#политика
Читайте нас в
Путин утвердил состав делегации РФ на генассамблее ООН
Путин утвердил состав делегации РФ на Генассамблее ООН в сентябре
18 августа 2023, 13:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ на генассамблее ООН. Согласно распоряжению главы государства, делегацию РФ возглавит глава российского МИД Сергей Лавров.
Текст распоряжения главы государства размещен на портале правовой информации.  

Согласно документу, делегацию РФ на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представит глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.  

Ранее сообщалось, что Владимир Путин проведет переговоры с белорусским коллегой Лукашенко о создании ВСМ между Москвой и Минском. 

Читайте также: 

Путин отметил важность «Всероссийского общества инвалидов» для всех россиян

Путин поздравил членов Русского географического общества с Днем географа

Россия обхитрила Запад и осталась в выигрыше
#владимир путин
#сергей лавров
#оон
#лукашенко
#рф
#переговоры
Читайте нас в
Законопроект о легализации порно зарегистрировали в Раде
Железняк: проект о декриминализации порно зарегистрировали в Раде
18 августа 2023, 13:27

Фото: iStock/alzay

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале написал, что законопроект о декриминализации порно зарегистрирован на сайте парламента Украины.
Отмечается, что на данный момент на сайте Рады не опубликован ни текст законопроекта, ни пояснительная записка к нему. 

Ранее Железняк пояснил законодательную инициативу депутатов и сообщил, что уголовная ответственность останется только за экстремальную порнографию и порно без согласия. Также, будет запрещено привлекать к участию в порно детей. Он объяснил такое решение тем, что фантазия правоохранительных органов генерирует слишком большое количество дел в год по указанной статье.

По словам депутата, законопроект был разработан совместно с госорганами и различными общественными организациями.

Читайте также:

Верховная Рада предложила декриминализовать порнографию

Данилов: Киев в «мирном плане Зеленского» готов менять только порядок пунктов

Подоляк заявил, что Украине не нужны переговоры с Россией
#законопроект
#киев
#переговоры
#украина
#депутат
Читайте нас в
ВСУ усиливают линию обороны на границе с Белоруссией
В ВСУ заявили о размещении на белорусской границе военных с боевым опытом
18 августа 2023, 12:32

Фото: iStock/Tomas Ragina

Командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев заявил, что на границе с Белоруссией размещены подразделения, которые состоят из военнослужащих с боевым опытом. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он отметил, что ВСУ направлены на границу с республикой для обеспечения безопасности и укрепления линии обороны.  

По словам Наева, Волынская область находится на границе с Беларусью. Для того, чтобы повысить стойкость обороны, было принято решение об укреплении позиций. На рубежи были направлены те военнослужащие, которые имеют боевой опыт.  

В настоящее время ситуация спокойная и контролируемая, отметил он.  

Читайте также: 

Американские наемники рассказали об огромных потерях ВСУ

ВСУ перепутали фермерский КамАЗ с военным объектом и ударили дроном

Американский разведчик заявил, что Купянск совсем скоро падет

#всу
#наемники
#украина
#белоруссия
Читайте нас в
WSJ: Вашингтон шантажирует Анкару, чтобы она перестала помогать России
18 августа 2023, 12:30

Фото: iStock/Jon Rehg

Власти США планируют принять меры против Турции из-за ее действий, которые Вашингтон расценил в качестве помощи России с обходом международных санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Власти США стараются добиться от Турции соблюдения ограничений против РФ, однако вместе с тем «избежать сценария, при котором турецкая сторона будет подвергнута санкциям». Западный дипломат подчеркнул, что Запад ведет работу как с правительством, так и с частным сектором, предупреждая Анкару о существующих рисках. Это обусловлено увеличением торговли Турции с РФ после начала специальной операции на Украине.

Отмечается, что в Вашингтоне крайне обеспокоены тем, что Турция может помогать России обходить международные санкции.

Напомним, ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Она также призвала сократить финансирование Украины на фоне снижения богатств Соединенных Штатов.

Читайте также:

В США признали провал антироссийских санкций

России удалось «расколоть» коллективный Запад

Швейцария поддержала 11-пакет санкций ЕС против России
#сша
#санкции
#турция
#операции
#дипломат
#ес
#запад
#рф
Читайте нас в
Министр обороны Белоруссии пообещал прикрыть Россию в случае удара НАТО
18 августа 2023, 11:59

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Белоруссия обеспечивает России «надежный заслон» от возможного удара со стороны недружественных стран.
«Беларусь обеспечивает надежный заслон от удара со стороны натовских войск в спину», - приводит «Белта» цитату Хренина.
По его словам, для Минска «сегодня это является важнейшим направлением». Виктор Хренин сказал, что в данный момент в Белоруссии «многое делается по противодействию реабилитации нацизма» и предложил всем политическим силам объединиться в «единый международный антифашистский фронт».

Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что возможность прямого военного столкновения с НАТО становится «весьма очевидной». Об этом он сообщил на полях XI Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил активную подготовку Запада к такому повороту событий. Хренин подчеркнул, что истинные планы западных стран уже были озвучены некоторыми высокими должностными лицами.

Читайте также:

Министр обороны Беларуси: Запад готовится к прямому военному столкновению

Центр образовательных услуг «Группа «Вагнер» зарегистрировали в Белоруссии

РФ и Белоруссия подписали документы о содержании ядерного оружия


#белоруссия
#нато
#россия
Читайте нас в
Народный совет ЛНР принял закон о выборах главы республики
Глава ЛНР избирается из трех кандидатов, представленных президентом РФ
18 августа 2023, 11:58

Фото: iStock/bizoo_n

Народный совет ЛНР принял закон, по которому депутаты избирают главу ЛНР тайным голосованием из 3 кандидатов, которые будут представлены президентом России. Об этом сообщил председатель совета Денис Мирошниченко.
Отмечается, что избрание руководителя региона проходит тайно. Единый день голосования в 2023 году пройдет 10 сентября.

Напомним, в Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года. Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Читайте также:

Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона в ЛНР

ВСУ применяют в ЛНР иностранные самозакапывающиеся мины

В Одинцово создадут центр видеонаблюдения за ДЭГ
#выборы
#одинцово
#фсб
#голосование
#единый день голосования
#жители
#сотрудники
#лнр
#ДЭГ
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников