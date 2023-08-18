В Анкаре назвали утверждения WSJ о помощи России и шантаже Вашингтона чушью

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Дипломатический источник в Анкаре заявил, что утверждения Запада о том, что Турция якобы помогает РФ обходить санкции – чушь.
По словам источника, у Турции особая роль в посредничестве по урегулированию украинской ситуации. Он также отметил, что США уведомили Турцию о последствиях помощи РФ в обходе рестрикций.
Ранее выяснилось, что власти США планируют принять меры против Турции из-за ее действий, которые Вашингтон расценил в качестве помощи России с обходом международных санкций. Власти США стараются добиться от Турции соблюдения ограничений против РФ, однако вместе с тем «избежать сценария, при котором турецкая сторона будет подвергнута санкциям».
Отмечается, что в Вашингтоне крайне обеспокоены тем, что Турция может помогать России обходить международные санкции.
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Ранее выяснилось, что власти США планируют принять меры против Турции из-за ее действий, которые Вашингтон расценил в качестве помощи России с обходом международных санкций. Власти США стараются добиться от Турции соблюдения ограничений против РФ, однако вместе с тем «избежать сценария, при котором турецкая сторона будет подвергнута санкциям».
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Екатерина Коршунова