В аппарате Нарусовой не знают о мерах из-за её поездки в Испанию

В рядах ВСУ состоят нацисты, о чём говорит чествование президентом Украины Владимиром Зеленским бойца, который в годы Второй мировой войны служил в войсках СС. Об этом в соцсети X написал глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.