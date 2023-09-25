В аппарате Нарусовой не знают о мерах из-за её поездки в Испанию

Фото: istockphoto.com/Andrey Zhuravlev
В аппарате сенатора Людмилы Нарусовой заявили, что не обладают информацией о вынесенном в отношении неё предупреждении из-за поездки в страну НАТО.
«Мы такой информацией не располагаем, поскольку в это время Людмила Борисовна была на заседании профильного комитета», — сообщили в беседе с «Газета.ру» в аппарате.
Ранее комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности вынес предупреждение сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации. Сенатор от Крыма Сергей Цеков также рассказал «Радио 1», что любой российский политик должен отказаться от отдыха в недружественных странах.
Читайте также:
«Это аморально»: В Совфеде запретили российским политикам отдыхать в странах НАТО
Стало известно, что грозит сенатору Нарусовой за поездку в Испанию во время СВО
Сенатор Нарусова высказалась о покинувших Россию артистах
Мелисса Тимофеева