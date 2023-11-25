В Аргентине анализируют возможность присоединения к БРИКС

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Команда нового президент Аргентины Хавьера Милея анализирует возможность вступления страны в БРИКС. Об этом сообщает телеканал TN.
Уточняется, что рассмотрением дела занимается международный блок президентской команды под командованием будущей главы МИД Дианы Мондино.
Они занимаются анализом возможных путей присоединения к БРИКС, но с неактивным участием.
Напомним, что Аргентину вместе с Египтом, Ираном, Эфиопией, ОАЭ и Саудовской Аравией пригласили стать членами БРИКС в августе в ходе саммита организации в Йоханнесбурге. Предполагается, что страны вступят в БРИКС с 1 января 2024 года.
Милей, ещё будучи кандидатом в президенты Аргентины, выступал против присоединения страны к БРИКС. Однако рассмотрение вопроса продолжается. Кандидат на пост министра иностранных дел Диана Мондино заявляла, что Аргентина вступит в организацию при наличии выгоды.
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Они занимаются анализом возможных путей присоединения к БРИКС, но с неактивным участием.
Милей, ещё будучи кандидатом в президенты Аргентины, выступал против присоединения страны к БРИКС. Однако рассмотрение вопроса продолжается. Кандидат на пост министра иностранных дел Диана Мондино заявляла, что Аргентина вступит в организацию при наличии выгоды.
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Анастасия Чинкова