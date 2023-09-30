В Армении могут отключить трансляцию российских телеканалов

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Армянские власти рассматривают возможность отключения вещания российского телевидения в стране. Об этом сообщила депутат Национального собрания Республики Армения от фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян.
По словам парламентария, такие меры могут быть приняты при возникновении угрозы безопасности государства. Представитель партии, к которой принадлежит также действующий премьер-министр Никол Пашинян, отметила, что в таких случаях государство должно принять соответствующие решения и сделать необходимые шаги, передает «Вестник Кавказа».
«Эти вопросы обсуждаются уже давно. Какое решение будет принято, заявят соответствующие ведомства», - подчеркнула Бадалян.
Пока решение о прерывании показа российских телеканалов в стране еще не принято. Но такой вопрос обсуждался на пленарных заседаниях парламента Армении. Сейчас в республике транслируются российские «Первый канал», «РТР Планета», «Россия. Культура» и межгосударственный телеканал «Мир».
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«Эти вопросы обсуждаются уже давно. Какое решение будет принято, заявят соответствующие ведомства», - подчеркнула Бадалян.
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Александр Бойцов