В Армении освободили блогера Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Геворкяна

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В Армении освободили из-под стражи блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Об этом сообщили в Следственном комитете страны.
Ранее стало известно, что блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна задержали в городе Горис на юге Армении. Мужчин доставили в отдел Следственного комитета и допросили. Ранее послу Армении в России была выставлена нота протеста. Мужчин задержали по подозрению в незаконном обороте оружия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание пророссийского блогера Микаэля Бадаляна стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване российско-армянского медиафорума.
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Элина Позднякова