В Армении оценили отношения с Россией

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Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что страна находится с Россией в рабочих отношениях, их не стоит расценивать как напряженные.
«C Россией отношения рабочие. Как всегда бывает со всеми партнерами, есть разногласия, ведутся обсуждения, что не означает, что это можно трактовать как напряженность», - рассказал Ованнисян.
При этом он подчеркнул, что работа с российской стороной продолжается по всем вопросам. Замминистра добавил, что страна не планирует выход из ОДКБ.
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