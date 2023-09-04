В Армении прокомментировали приглашение в НАТО

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Заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян заявил, что в НАТО никто не приглашал Армению вступать в альянс. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Прежде, глава Европейского комитета НАТО Гюнтер Фелингер предложил Армении вступить в альянс. Об этом представитель блока написал в своем телеграмм-канале. Фелингер призвал Ереван присоединиться к блоку и попросил руководство США защитить Армению.
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