В Армении Служба нацбезопасности вызвала лидера антироссийского движения

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Лидер антироссийской армянской организации «Национально-демократический полюс» Жирай Сефилян сообщил в социальных сетях, что он вызван на допрос в Службу национальной безопасности.
«Сегодня в 10:00 меня вызвали на допрос в Службу национальной безопасности по поводу видео, опубликованного СНБ 2 ноября (якобы был предотвращен «терроризм»)», — сообщил Сефилян.2 ноября СНБ заявила, что обезврежена террористическая группу, планировавшая операцию «Северный листопад» по захвату государственных зданий. Сообщалось, что злоумышленники планировали устроить взрывы и «лишить жизни гражданское лицо», чтобы дезорганизовать органы государственной власти. Арестованы 5 человек.
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