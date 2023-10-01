В Армении заявили о скором завершении переезда всех желающих из Карабаха

Во время выступления на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере, министр заявил, что в данный момент истребители «приземляются в Польше в ответ на просьбу со стороны польских друзей».

Великобритания направила в Польшу многоцелевые истребители Typhoon. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Грант Шэппс, пишет ТАСС.Количество самолетов не уточнялось. Эта мера явится «мощным сигналом» поддержки союзника по НАТО на фоне «высокой угрозы российского вмешательства», предполагает Шэппс.Ранее сообщалось, что британские власти работают над изучением возможности и целесообразности отправки своего флота в Черное море. В Лондоне хотят понять, есть ли возможность использовать свой флот для «защиты» коммерческих судов от РФ в Чёрном море. По словам Шаппса, данный вопрос он изучал совместно с украинским руководством во время своего недавнего визита. Сообщается, что Лондон планирует вносить более значимый вклад в «защиту» киевского режима в Черном море. Шаппс считает, что Британия «может помочь и дать совет».