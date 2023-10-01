В Армении заявили о скором завершении переезда всех желающих из Карабаха

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Переезд всех желающих из Нагорного Карабаха в Армению скоро завершится, сообщили из кабинета министров Армении, передает Интерфакс.
В Армению уже переехало 100 514 армян из Нагорного Карабаха, и темпы этого процесса замедлились значительно. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян отметила, что последние желающие перебраться в Армению сейчас осуществляют этот переезд, и процесс приближается к своему логическому завершению. Также был отправлен дополнительный транспорт в Степанакерт для эвакуации 15 лежачих жителей Нагорного Карабаха.
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Артем Кузьмин