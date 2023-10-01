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В Армении заявили о скором завершении переезда всех желающих из Карабаха

Кабмин Армении: процесс переезда желающих из Нагорного Карабаха скоро закончится
01 октября 2023, 23:27
Фото: istockphoto/Niko_Cingaryuk

Фото: istockphoto/Niko_Cingaryuk

Переезд всех желающих из Нагорного Карабаха в Армению скоро завершится, сообщили из кабинета министров Армении, передает Интерфакс.
В Армению уже переехало 100 514 армян из Нагорного Карабаха, и темпы этого процесса замедлились значительно. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян отметила, что последние желающие перебраться в Армению сейчас осуществляют этот переезд, и процесс приближается к своему логическому завершению. Также был отправлен дополнительный транспорт в Степанакерт для эвакуации 15 лежачих жителей Нагорного Карабаха.

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Байден пообещал союзникам США и Украине, что поддержка не прекратится
01 октября 2023, 20:04

Фото: iStock/Andrii Atanov

Президент США Джо Байден пообещал союзникам США и Киеву, что поддержка Украины со стороны Вашингтона не прекратится. Такое заявление Байден сделал во время своего выступления в Белом доме на фоне утверждения временного бюджета, который не включает деньги на Киев.
По словам Байдена большинство конгрессменов США продолжают поддерживать выделение помощи Киеву. 

Ранее Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. По словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.

Напомним, президент США также заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не имеют права отказаться от поддержки Украины в ее конфликте с Москвой. 

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В США заявили о хороших новостях для Путина
Newsweek: Украина лишится поставок важного оружия из Словакии
01 октября 2023, 19:35

Фото: iStock/Alexey Molotov

Журналистка Newsweek Элли Кук написала, что Украина может лишиться поставок важного оружия из Словакии из-за прихода к власти крупной оппозиционной партии Smer, которая выступает против военной поддержки Киева.
По словам Кук, победа оппозиционной партии Фицо — это хорошие новости для президента России Владимира Путина.

Ранее председатель одержавшей победу на парламентских выборах в Словакии политической партии «Направление — социальная демократия», бывший премьер республики Роберт Фицо заявил, что у Словакии и ее граждан куда большие проблемы, чем Украина.

Фицо отметил, что Украина — это громадная трагедией для всех. Он также подчеркнул, что его партия будет прикладывать все усилия для начала диалога по разрешению конфликта на Украине.

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#словакия
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Конгрессмен США Гаетц подаст ходатайство об отстранении спикера Маккарти
01 октября 2023, 18:52

Фото: istockphoto/rarrarorro

Член палаты представителей конгресса США Мэтт Гаетц сказал, что на будущей неделе планирует подать прошение об отстранении Маккарти.
А именно об отстранении своего однопартийца-республиканца Кевина Маккарти с поста спикера палаты. Об этом Мэтт Гаетц заявил в интервью телеканалу CNN.
 
По мнению Гаетца, американским законодателям требуется «новое руководство, которому можно доверять». А Маккарти, по словам Гаетца, уже никто не доверяет, потому что «он лгал Байдену» и  «консерваторам в палате».
Ранее газета Washington Post сообщала, что ультраправые республиканцы желают сместить Маккарти с поста спикера палаты представителей США.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти назвал неправильным выделение дополнительных денег Украине и включение данной статьи расходов в проект финансирования.

«Да, это неправильно. Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев. Я знаю, что там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США», — так он ответил на вопрос по поводу включения дополнительной помощи Украине в проект финансирования.
Он подчеркнул, что на южной границе США существуют проблемы и именно их решение должно являться приоритетом для правительства, отметив, что Киеву уже предоставлена достаточная сумма денег.

До этого Маккарти не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Вашингтон выступить перед членами конгресса из-за напряженного графика американских законодателей.

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#сша
#политика
#новости
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В Словакии рассказали об отношении к Украине
Фицо заявил, что у Словакии есть более существенные проблемы, чем Украина
01 октября 2023, 18:09

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Председатель одержавшей победу на парламентских выборах в Словакии политической партии «Направление — социальная демократия», бывший премьер республики Роберт Фицо считает, что у Словакии и ее граждан куда большие проблемы, чем Украина, передает ТАСС.
Фицо отметил, что Украина — это громадная трагедией для всех. Он также подчеркнул, что его партия будет прикладывать все усилия для начала диалога по разрешению конфликта на Украине.

По мнению Фицо, лучше десять лет вести переговоры о мире, чем оставить сложившуюся ситуацию на Украине.

Напомним, ранее Фицо заявил, что Словакия прекратит поставки вооружений на Украину, если оппозиционная партия Smer войдет в состав нового правительства. По словам Фицо, новые поставки вооружений никак не повлияют на ход конфликта, а западным странам следовало бы поискать возможности компромисса между Киевом и Москвой, а не продолжать бесконечно накачивать Украину оружием. 

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#помощь
#соглашение
#украина
#партия
#словакия
#киев
#переговоры
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Польше направили истребители Typhoon из-за «высокой угрозы вмешательства» РФ
01 октября 2023, 17:56

Фото: istockphoto/Photofex

Великобритания отправила в Польшу истребители Typhoon для защиты страны от России.
Великобритания направила в Польшу многоцелевые истребители Typhoon. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Грант Шэппс, пишет ТАСС.

Во время  выступления на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере, министр заявил, что в данный момент истребители «приземляются в Польше в ответ на просьбу со стороны польских друзей».
Количество самолетов не уточнялось. Эта мера явится «мощным сигналом» поддержки союзника по НАТО на фоне «высокой угрозы российского вмешательства», предполагает Шэппс.

Ранее сообщалось, что британские власти работают над изучением возможности и целесообразности отправки своего флота в Черное море. В Лондоне хотят понять, есть ли возможность использовать свой флот для «защиты» коммерческих судов от РФ в Чёрном море. По словам Шаппса, данный вопрос он изучал совместно с украинским руководством во время своего недавнего визита. Сообщается, что Лондон планирует вносить более значимый вклад в «защиту» киевского режима в Черном море. Шаппс считает, что Британия «может помочь и дать совет».

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#польша
#великобритания
#россия
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В Варшаве в преддверии выборов начался массовый марш оппозиции
01 октября 2023, 15:59

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Многотысячный марш польской оппозиции проходит в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что марш протеста против политики правящей в Польше партии «Право и справедливость» организовал бывший председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши, нынешний лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск. По словам Туска, в протестах принимают участие более миллиона человек.

Участники протеста хотят пройти по центральным улицам Варшавы до площади Радослава. В марше участвуют не только столичные жители Польши. По информации корреспондента РИА Новости, протестующих не менее нескольких десятков тысяч.

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#новости
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Эрдоган заявил, что у Турции нет ожиданий от Брюсселя по вступлению в ЕС
01 октября 2023, 15:45

Фото: сайт Кремля

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция ничего не ожидает от Евросоюза относительно возможности вступления республики в объединение. Об этом Эрдоган сообщил во время выступления на открытии новой сессии парламента.
Эрдоган отметил, что если в Европейском союзе откажутся от своего несправедливого отношения к Турции, особенно касательно ситуации с выдачей виз, то они исправят свои ошибки. Если же нет, то они потеряют право ожидать от Турции чего-либо.

Турецкий лидер подчеркнул, что «если потребуется, может превратить Копенгагенские критерии [критерии вступления стран в Европейский союз] в Анкарские критерии и продолжить свой путь».

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Европейский союз стремится разорвать отношения с Турцией. Если ЕС совершит определенные действия в эту стороны, то Турция оценит ситуацию и пойдет своим Путем, отметил президент.

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#турция
#отношения
#лидер
#право
#ес
#нато
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Кадыров ответил на вопрос о закрытой части встречи с Путиным
Кадыров не стал рассказывать, что обсуждали на закрытой части встречи с Путиным
01 октября 2023, 15:17

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что провел долгий душевный разговор с Владимиром Путиным, однако не раскрыл информацию о вопросах, которые обсуждались в закрытой части встречи.
Кадыров отметил, что рад быть пехотинцем Верховного главнокомандующего. По словам главы Чечни, российский лидер, как всегда, поддержал Кадырова во всем.

Напомним, в прошлый четверг Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с Владимиром Путиным. В рамках встречи чеченский лидер рассказал о ситуации на полях СВО. По его словам, настроение у военных боевое, украинцев каждый день берут в плен, вопросы со связью и техникой всегда решаются оперативно.

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#рамзан кадыров
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#владимир путин
#чечня
#россия
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В НАТО озвучили планы по размещению в Европе ядерного оружия
В НАТО заявили, что не планируют размещать новое ядерное оружие в Европе
01 октября 2023, 13:08

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Глава директората по ядерной политике НАТО Джессика Кокс заявила, что Североатлантический альянс не собирается размещать в Европе ядерное оружие сверх того количества, которое уже есть. Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat.
Кокс отметила, что на сегодняшний день Европа вступает в период, когда угроза применения ядерного оружия очень высока.

Напомним, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Грегори Уивер заявил, что в случае прямого военного конфликта с НАТО Россия вполне способна применить ядерное оружие на ранних стадиях. В России неоднократно подчеркивали, что в НАТО нацелены на конфронтацию и сама по себе организация имеет агрессивный характер. 

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