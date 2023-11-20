В армии Израиля объяснили неподготовленность к атаке ХАМАС сексизмом

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Женское подразделение армии обороны Израиля, которые занимается наблюдением за границей с сектором Газа, уведомляли о подозрительной активности боевиков Хамас, но командование не стало реагировать на них. Об этом сообщает израильское издание Haaretz, ссылаясь на военнослужащих.
Как считают солдаты ЦАХАЛ, сообщения разведки проигнорировали из-за сексизма и эйджизма.
Сообщается, что в день нападение командование армии подняло тревогу, но не предупредило об этом подразделения наблюдателей. Одна из собеседниц агентства рассказала, что израильская армия бросила разведывательный отряд без возможности защиты.
Ранее сообщалось, что Израиль в ближайшее время прейдет к более жесткой фазе конфликта в Газе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было по-другому», — объяснил журналистам один из собеседников агентства.
Ранее сообщалось, что Израиль в ближайшее время прейдет к более жесткой фазе конфликта в Газе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак