В атаках на Израиль обвинили Huawei: как китайский смартфон обманул разведку

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Группировка ХАМАС начала операцию на территории Израиля, которая стала неожиданностью для армии страны. Военные эксперты признали провал израильской разведки и назвали атаку палестинской группировки самой успешной за последние десятилетия. Редакция «Радио 1» расскажет, почему «Хуавей» обвинили в том, что израильская разведка не смогла вовремя раскрыть планы ХАМАС и правда ли, что смартфоны китайского производителя невозможно прослушать.
Война Израиля и Палестины
Сектор Газа начал наносить ракетные удары по израильской территории 7 октября. Затем вооруженные боевики группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля и установили контроль над некоторыми районами и военными объектами. Атака боевиков стала неожиданностью для израильской армии, которую фактически застали врасплох.
Почему Huawei не поддается прослушке
По информации портала Al Вawaba, лидеры группировки ХАМАС отдают предпочтение смартфонам Huawei, которые обеспечивают достойный уровень безопасности и не позволили разведке Израиля взломать данные о готовящейся атаке и приготовиться к нападению.
Высокому уровню защиты информации в смартфонах способствовало то, что ряд технологических компаний США запретили китайским производителям пользоваться их системами и вынудили Huawei заняться разработкой собственных аналогов, взломать которые оказалось непросто.
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Бывший разведчик и один из основателей крупнейшей террористической группировки Эймин Дин подтвердил доводы экспертов и заявил, что именно Huawei не позволил Израилю заранее узнать о планах палестинского движения ХАМАС, приводит его слова издание Al Вawaba.
ХАМАС обманул разведку Израиля
Агентство Reuters назвало еще одну причину, по которой действия боевиков ХАМАС стали для израильской армии неожиданностью. Источник, близкий к руководству палестинской группировки рассказал, что члены формирования выстроили в секторе Газа макеты израильского поселения, где отрабатывали высадку десанта и иные штурмовые действия. Израиль был осведомлен о проводимых «тренировках», однако не рассчитывал, что ХАМАС вторгнется в регион. Собеседник издания пояснил, что по мнению израильских властей, сектор Газа был сосредоточен на решении экономических вопросов и начинать войну не планировал. Оказалось, что на виду у армии обороны Израиля группировка ХАМАС готовилась к нападению.
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Анастасия Крестьянова