В Австралии призвали прекратить отправлять деньги Украине

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Австралийский сенатор Ральф Бабет заявил, что от Украины стоит держаться подальше, перестать финансировать её и направлять туда помощь.
«Нам надо держаться в стороне. У нас есть свои проблемы, которые надо решать, и нам не надо толкать русских ближе к китайцам», - с таким обращением выступил Бабет в подкасте Opposition Program.
Он также добавил, что необходимо перестать оказывать Киеву финансовую поддержку.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что восьмой транш финансирование на военную помощь для Украины по-прежнему заблокирован, однако проводится работа по его разблокировке.
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