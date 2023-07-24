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Австралийский профессор Джозеф Сиракуза заявил, что недооценка ядерного потенциала России может стать катастрофой для лидера США Джо Байдена, в статье для Sky News.
«Это ошибка, и она может иметь катастрофические последствия», - прокомментировал ситуацию Сиракуза.
Профессор напомнил недавние слова Байдена о том, что реальной перспективы применения ядерного оружия со стороны РФ не существует. Однако, по мнению Сиракуза, нарушение «красных линий» на Украине, которое все более упорно совершает НАТО, может привести к необходимости использования Россией ядерного оружия.
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