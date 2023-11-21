В Австрии пенсионер порвал на себе последнюю рубашку в парламенте

Фото: istockphoto/Aoraee
Австрийский пенсионер прервал слушания по бюджету.
РИА Новости пишет, что пенсионер на несколько минут прервал слушания проекта бюджета, проходящие во вторник в австрийском парламенте. Он сорвал с себя рубашку и начал кричать, что это всё, что у него осталось после похода в магазин. Охрана вывела нарушителя. Дебаты продолжились в прежнем режиме.
Читайте также:
Пограничники «выловили» француза, незаконно пересёкшего границу России на лодке
Азаров: У США не было сомнений в победе России с самого начала
В Москве стартовали переговоры Лаврова с главами МИД Ближнего Востока
Мария Фирсова