«Политическое безумие»: в Австрии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС

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Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) призвала австрийское правительство заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Об этом сообщил лидер АПС Герберт Кикль, слова которого приводятся в релизе партии.
Он назвал политическим безумием желание принять в состав Евросоюза Украину, которая находится в состоянии конфликта с другим государством.
По словам Кикля, Брюссель уже втянул Евросоюз и Австрию в экономическую войну, которая негативно сказывается на экономике стран. Если же будет окончательно одобрено вступление Украины в Евросоюз – это будет означать ещё и втягивание других государств в вооружённый конфликт.
В связи с этим, АПС призвала правительство Австрии наложить вето на планы по вступлению Украины в ЕС. Отмечается, что это позволит сохранить независимость государства и обезопасить его жителей.
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По словам Кикля, Брюссель уже втянул Евросоюз и Австрию в экономическую войну, которая негативно сказывается на экономике стран. Если же будет окончательно одобрено вступление Украины в Евросоюз – это будет означать ещё и втягивание других государств в вооружённый конфликт.
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Анастасия Чинкова