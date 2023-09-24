В Азербайджане создали спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха

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Власти Азербайджана учредили специализированную правительственную группу с целью решения вопросов, связанных с интеграцией Нагорного Карабаха. Об этом сообщил Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана и завотделом по вопросам внешней политики президентской администрации, в интервью изданию Politico.
Гаджиев подчеркнул, что обеспечение доступа к гуманитарной помощи подчеркивает добрые намерения и серьезный подход правительства Азербайджана в удовлетворении потребностей и нужд жителей Армении, а также обеспечении безопасного и достойного процесса реинтеграции. По его мнению, эти шаги повышают шансы на установление мира между Арменией и Азербайджаном.
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Артем Кузьмин