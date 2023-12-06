В Азербайджане высказались о снах Борреля

Фото: РИА Новости/Вугар Амруллайев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля об армянах, перемещённых из Нагорного Карабаха.
«Азертадж» пишет, что Алиев подверг критике методы оценки Боррелем числа армян, которые покинули регион. Европейский дипломат говорил, что Нагорный Карабах покинули 150 тысяч армян.
Алиев считает, что такие заявления абсолютно неприемлемы. По его словам, Боррель «видит сны» и обвиняет Азербайджан в том, чего он не совершал.
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«Даже представители армян признают, что опытный европейский дипломат говорит неправду. Они утверждают, что Карабах покинули 100 тысяч человек, а не 150 тысяч», —заявил глава Азербайджана во время конференции «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».
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Мария Фирсова