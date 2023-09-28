В Азербайджане задержан Рубен Варданян: чем его арест выгоден Турции и США

Фото: IStock/YakobchukOlena
Бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян арестован военными Азербайджана при попытке выехать в Армению. Редакция «Радио 1» расскажет, за что задержан политик и какие требования Ереван выдвинул Баку.
Задержание Рубена Варданяна
Азербайджанские военные задержали Рубена Варданяна при попытке выехать в Армению через «Лачинский коридор». Задержанного сопровождали пограничники, которые доставили его в Баку. Варданяна передали правоохранительным органам и вскоре появилась информация, что решением суда экс-глава правительства НКР арестован на четыре месяца.
Почему и за что задержали Рубена Варданяна
Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана настаивает на том, что Варданян причастен к размещению на территории российского миротворческого контингента террористических группировок из числа армянских граждан. Миллиардер подозревается в создании незаконных формирований и их финансировании. СГБ также обвиняет Варданяна в незаконном пересечении границы Азербайджана с целью совершения диверсий. Согласно выдвинутым в отношении политика обвинениям, ему может грозить до 14 лет лишения свободы.
Азербайджанское следствие настаивает, что Варданян незаконно пересек государственную границу в сентябре 2022 года и направился в зону временного размещения российских миротворцев в Карабахе, где оснащал созданную им преступную группировку оружием для совершения нападений на людей.
После того, как появилась информация о задержании бывшего госминистра, Армения потребовала от Азербайджана предоставить сведения о задержанном. Ереван запросил информацию о состоянии Варданяна и его местонахождении. В дипмиссии Армении заявили, что намерены вернуть Варданяна и рассчитывают на поддержку российской стороны и иных государств-партнеров.
Востоковед Курбанов раскрыл будущее жителей Нагорного Карабаха
Биография Рубена Варданяна
Рубен Варданян известен не только как политик, но и как предприниматель. Родился Варданян в Ереване 25 мая 1868 года, в возрасте 17 лет он переехал в Россию, где в 1992 году с отличием окончил экономический факультет МГУ. Вскоре он стал одним из основателей инвестиционной компании «Тройка Диалог», которая была продана в 2011 году за 1 миллиард долларов. Варданян состоял в совете директоров крупных компаний, таких как «Росгосстрах», КамАЗ и некоторых других предприятий. Кроме предпринимательской деятельности он занимался благотворительностью. В 2021 году он вошел в рейтинг самых богатых людей России по версии Forbes.
Осенью 2022 года Варданян принял решение строить политическую карьеру в Нагорном Карабахе. Чтобы занять государственный пост, ему пришлось отказаться от российского гражданства. Прошение об отказе от гражданства было удовлетворено президентом России Владимиром Путиным. В ноябре того же года Варданян был назначен на пост министра республики. На должности главы правительства он пробыл недолго и уже в феврале 2023 года оставил пост под давлением Азербайджана.
Кому выгодно задержание Рубена Варданяна
Политолог Юрий Самонкин в беседе с «Телеканалом 360» рассказал, что задержание бывшего главы правительства непризнанной республики НКР является сигналом о том, что репрессии возможны против всего армянского населения.
Эксперт заявил, что задержание Варданяна может быть выгодно США или Турции, а не только Баку, так как контролировать Азию в состоянии хаоса гораздо проще. Миротворческая позиция в Нагорном Карабахе неудобна и неприемлема, поэтому Варданян может стать разменной монетой, заключил Самонкин.
Читайте также:
Азербайджан предъявил обвинения Рубену Варданяну
Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года
Нагорный Карабах: история конфликта, причины, капитуляция
Анастасия Крестьянова