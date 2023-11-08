В Азербайджане заявили, что Армения упустила возможность предотвратить войну

Фото: iStock/ffikretow
Руководство Армении могло бы предотвратить войну 2020 года, если бы вовремя прислушалось к доводам Азербайджана. Об этом в ходе военного парада в Нагорном Карабахе заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
По словам Алиева, Второй Карабахской войны можно было избежать, если бы Армения сразу покинула территорию Нагорного Карабаха. Он отметил, что Азербайджан не допустит создания на своей территории второго армянского государства.
Читайте также:
Песков ответил на вопрос о возможности обсуждения договора Баку и Еревана
Алиев поднял азербайджанский флаг в Степанакерте
Пашинян запретил российским миротворцам оставаться в Карабахе
Анастасия Чинкова