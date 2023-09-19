В Баку назвали условие для прекращения огня в Карабахе

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Антитеррористические меры в Нагорном Карабахе будут продолжены, если незаконные вооруженные формирования не сложат оружие и не сдадутся. Такое заявление сделала администрация Азербайджана.
«Для приостановки антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать всё оружие, незаконный режим должен быть распущен», - говорится в сообщении администрации.
В любом другом раскладе антитеррористические меры будут продолжены, подчеркивается в заявлении.
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