В Баку отреагировали на слова Макрона об отказе Азербайджана от встречи

Фото: сайт Кремля
МИД Азербайджана назвал «лицемерием» заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно отказа Баку от трехсторонней встречи в Гранаде. Об этом говорится в релизе пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В ведомстве осудили и отвергли обвинения, которые выдвинул французский лидер Макрон против Азербайджана.
В ведомстве добавили, что Макрон озвучил ложную информацию по этому вопросу, что свидетельствует о неподобающем подходе для главы государства.
Ранее Эммануэль Макрон выразил сожаление из-за отсутствия президентов Азербайджана и Турции на саммите Европейского политического сообщества. Макрон сообщил, что снова позвонит Алиеву для «сохранения давления» на Азербайджан.
Читайте также:
Стала известна причина отказа Азербайджана от участия в переговорах в Гранаде
Пашинян и Зеленский побеседовали на саммите в Гранаде
Боррель заявил, что 2030 год не является точной датой расширения Евросоюза
«Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече», — заявили в МИД.
Ранее Эммануэль Макрон выразил сожаление из-за отсутствия президентов Азербайджана и Турции на саммите Европейского политического сообщества. Макрон сообщил, что снова позвонит Алиеву для «сохранения давления» на Азербайджан.
Читайте также:
Стала известна причина отказа Азербайджана от участия в переговорах в Гранаде
Пашинян и Зеленский побеседовали на саммите в Гранаде
Боррель заявил, что 2030 год не является точной датой расширения Евросоюза
Екатерина Коршунова