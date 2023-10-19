В Башкортостане две жительницы подозреваются в черной магии

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Две жительницы села Архангельское обвиняют друг друга в ритуалах с кладбищенской землёй и дьявольских проклятиях. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Однако названная колдунья обвиняет в колдовстве свою соседку из-за того, что ты присыпала землей муравейник. Обвиненная соседка установила видеокамеры, чтобы доказать всем свою невиновность и увидела страшные вещи. Соседская колдунья все время машет руками, когда проходит мимо ее дома. В итоге женщины подрались и написали заявления участковому, чтобы он рассудил, кто колдунья, а кто нет.
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Элина Позднякова