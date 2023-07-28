В Белом доме не одобрили атаку ВСУ на Таганрог

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В Белом доме заявили, что США не поддерживают украинские удары по территориям России, а также не принимают участие в их подготовке. Так координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби прокомментировал атаку ВСУ по Таганрогу.
«Мы дали очень ясно понять, что мы не поощряем атак внутри России и не содействуем им», - заявил Кирби.
Он также не осведомлен, является ли атака на Таганрог частью украинского контрнаступления.
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Элина Позднякова