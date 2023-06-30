В Белом доме не прокомментировали желание Польши разместить ядерное оружие

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В Белом доме не стали комментировать желание Польши принять у себя ядерное оружие США
В администрации президента США не стали подтверждать или опровергать информацию о том, ведутся ли между Вашингтоном и Варшавой переговоры о возможном размещении ядерного оружия на польской территории. Об этом пишет агентство ТАСС.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что по данному вопросу ему нечего сказать и каких-либо переговоров на тему размещения ядерного оружия США на территории Польши не велось. Он также отметил, что США публично не комментирует вопросы развертывания ядерных систем.
Напомним, накануне премьер-министр Моравецкий заявил о намерении Польши разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского в Беларуси.
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что по данному вопросу ему нечего сказать и каких-либо переговоров на тему размещения ядерного оружия США на территории Польши не велось. Он также отметил, что США публично не комментирует вопросы развертывания ядерных систем.
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Анастасия Крестьянова